Куда приехала «автогражданка»? Иркутская область – в лидерах по натуральному возмещению ущерба

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В России 28 апреля исполняется год, как в силу вступил закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Телеинформ решил выяснить, заработала ли эта схема в Иркутской области и насколько она эффективна. Аферистов не стало? Федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой в прошлом году ввели в России для борьбы с недобросовестными автоюристами. Предполагалось, что мошенники, заинтересованные в наличных деньгах, автоматически будут исключены из взаимодействия страховщика и владельцев машин, так как возмещение можно будет получить ремонтом. Как рассказал Телеинформу представитель одной из иркутских станций технического обслуживания (СТО), эта схема в городе работает и довольно успешно, однако, вместе с полномочиями по урегулированию убытков, делегированными страховщиками, в автосервисы перекочевали и жулики. Страховые компании избавились от «головной боли» в виде скандалов, и теперь то, что раньше происходило в их стенах, можно наблюдать в автосервисах, резюмирует он. – На иркутском рынке было очень много людей, которые жили и занимались тем, что получали деньги со страховых компаний, повреждая автомобили, причём, дорогие. Сейчас они приходят в автосервис не просто с направлением на ремонт, а со своим юристом. Это уже смешно стало: у жуликов появились свои юристы, – говорит собеседник Телеинформа. – Ремонт им заведомо неинтересен, они хотят денег, а автосервис вывести их не может. У СТО нет штата юристов, чтобы «бодаться» с мошенниками, потому мы, например, отфильтровываем тех, кому ремонт не интересен. Тот, кому он нужен, приходит и говорит: «Отремонтируйте, ребята, вот вам ключи, делайте, пожалуйста». Новые, но не оригинальные Впрочем, у автосервисов возникают сложности и помимо нечестных дельцов. Заключаются они в том, что в соответствии с законодательством при ремонте по ОСАГО повреждённые детали нужно менять на новые, при это не обязательно, что они будут оригинальными, но многие автовладельцы желают именно такие запчасти. Как будет действовать СТО в этому случае, зависит от того, насколько добросовестно его руководство. Стоит отметить, что на ремонт по «автогражданке» установлен лимит в 400 тысяч рублей. Страховая компания, прежде чем выдать направление в автосервис, согласовывает цены на запчасти согласно методике Российского союза автостраховщиков (РСА), которую диктует Центробанк. – В эти цены на новые оригинальные запчасти влезть невозможно, по крайней мере, в большинстве случаев. А люди всегда преследуют такую цель: неважно что у него стояло, он всегда хочет новое и оригинальное. Человека тоже можно понять, но те автосервисы, которые ведут честную политику, перед ним сразу всё раскладывают: либо ремонтируем новыми аналогами, либо оригинальными, но это уже будет контракт, вроде как б/у. Аналоги автомобильных деталей могут быть российскими, китайскими или иногда тайваньскими. Кого-то устраивает, кого-то не устраивает, – говорит собеседник Телеинформа. Иркутск – в лидерах Так или иначе, в Иркутской области нововведение прижилось. Как сообщили Телеинформу в пресс-службе РСА, область относится к лидерам регионов России, в которых наиболее широко применяется приоритетное натуральное возмещение, то есть не менее чем в ста случаях в месяц. Впереди по этому показателю только Татарстан и Самарская область. Доля страховых случаев по ОСАГО в Иркутской области, урегулированных в натуральной форме, составляет около 25% от общего количества убытков в регионе. При этом по договорам, заключенным начиная с 28 апреля 2017 года, то есть по тем, по которым производится приоритетное натуральное возмещение, доля чуть выше – более 28%. Статистика Центробанка показывает, что и автовладельцы в целом восприняли новую федеральную норму если не позитивно, то сдержанно. По крайней мере, количество жалоб на натуральное возмещению по ОСАГО очень мало. Как рассказал Телеинформу управляющий отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев, в целом по стране их число занимает около 3% в общем объёме жалоб по страховой тематике. Обращения жителей Иркутской области в Банк России по этому вопросу носят единичный характер. Больше всего водителей не устраивает срок, в течение которого ремонтируется поврежденный автомобиль. По закону срок ремонта не может превышать 30 рабочих дней со дня предоставления потерпевшим транспортного средства на СТО. Впрочем, представитель одного из иркутских автосервисов в беседе с Телеинформом отметил, что ремонт по ОСАГО фактически лишил людей выбора. – Самое неправильное в таких ситуациях, что у человека отнимают право выбрать – отправить машину в СТО или получить выплату деньгами. Есть же такие люди, которые раз ударили и больше не хотят на этой машине ездить, чисто морально, неважно - старая она или нет. Владелец готов её продать, а себе купить новую. Но причинённый убыток всё равно надо закрывать, а страховая компания силком отправляет ремонт делать. А человек этим никогда в жизни не занимался и не хочет, – говорит он. Действительно, сейчас вариантов, когда можно получить от страховой деньги, почти не осталось. Они могут быть в двух-трёх случаях: например, автомобиль признан не подлежащим ремонту, либо когда сумма превышает установленный, либо когда повреждённый автомобиль находится более чем в 50 км от СТО. В остальных случаях на деньги по страховке автовладельцам в случае ДТП рассчитывать не приходится, для них уготован только ремонт. СПРАВКА: 28 апреля 2017 года в России вступил в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающий приоритет восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства над страховой выплатой.

Распространяться эта норма будет на договоры, заключенные после дня вступления в силу изменений, то есть на те, которые заключены с 29 апреля. По договорам, которые были заключены до этой даты, натуральное возмещение возможно, но по договоренности страховщика и страхователя.

Закон также определяет требование к СТО и к восстановительному ремонту в целом, которые страховщик должен соблюсти. Расстояние до СТО либо от места ДТП, либо от места жительства автовладельца (по выбору) должно составлять до 50 км. Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней, за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения.

Гарантийный срок на ремонт составляет полгода и один год на кузовные и лакокрасочные работы. Автомобили не старше 2 лет, имеющие гарантию, должны ремонтироваться соответствующих СТО, которые имеют право проводить работы, с сохранением гарантии.

Документ устанавливает ряд случаев, когда приоритет восстановительного ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полное уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Кроме того, денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов. Алёна Кашпарова, Телеинформ ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске автотранспорт

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