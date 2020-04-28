Москва, Владивосток, Сочи: каковы цены на майские авиарейсы из Иркутска?

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле подняли цены на перелёты внутри России. Это следует из информации систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний, пишут «Ведомости». Каковы на сегодня цены на рейсы из Иркутска – в обзоре «Телеинформа». Чтобы улететь в Москву из областного центра, например, 30 апреля самая низкая стоимость в S7 в одну сторону составит 14 тысяч 999 рублей. При этом на май билеты продаются по 12 тысяч 47 рублей. Чуть дешевле можно приобрести место в самолёте, если лететь с пересадкой через Новосибирск – 9 тысяч 972 рубля в одну сторону. «Уральские авиалинии» продают билеты в Москву на 30 апреля по цене от 14 тысяч 819 рублей на рейс, запланированный на 29 апреля. Майские билеты стоят от 14 тысяч 824 рублей. «Аэрофлот» продаёт билеты на май по цене от 15 тысяч рублей. В Санкт-Петербург из Иркутска можно улететь по цене от 13 тысяч 162 рублей авиакомпанией S7, от 12 тысяч 982 рублей за билет предлагают перелёт «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» – 13 тысяч 215 рублей с пересадкой в Москве. Рейсы на юг России у всех авиакомпаний – с пересадкой. У S7 в Анапу можно улететь за 13 тысяч 791 рубль, в Сочи – за 13 тысяч 157 рублей, в Крым – 13 тысяч 420 рублей. У «Уральских авиалиний» цена билета в Анапу начинается с 9 тысяч 126 рублей, в Сочи – с 11 тысяч 429 рублей, Симферополь – от 10 тысяч 427 рублей. В «Аэрофлоте» те же направления стоят от 13 тысяч 144 рублей, 13 тысяч 177 рублей и 13 тысяч 450 рублей соответственно. Кстати, в Крым можно улететь и с помощью ИрАэро – от 16 тысяч 353 рублей. Билет в Анапу стоит от 13 тысяч 650 рублей. В Новосибирск можно улететь на S7 по цене от 9 тысяч 783 рублей, ИрАэро предлагает билеты по цене от 7 тысяч 58 рублей, авиакомпания «Ангара» – от 7 тысяч рублей. На восток страны – во Владивосток можно улететь на S7 по цене от 15 тысяч 516 рублей, рейсом ИрАэро – по цене от 14 тысяч 370 рублей (с пересадкой в Благовещенске), «Уральские авиалинии» предлагают цену 15 тысяч 516 рублей, Аэрофлот – 13 тысяч 876 рублей, правда, с 13-часовой пересадкой в Хабаровске. В сам Хабаровск S7 предлагает билеты с минимальной стоимостью 21 тысяча 232 рублей, ИрАэро – за 9 тысяч, «Уральские авиалинии» – за 10 тысяч 974 рублей, «Аэрофлот» – за 13 тысяч 879 рублей. В Благовещенск можно долететь за 21 тысячу 497 рублей на S7, за 7 тысяч 385 рублей – на ИрАэро. В Якутск S7 предлагает рейс за цену от 21 тысячу 121 рублей, ИрАэро – 12 тысяч 535 тысяч. В Читу можно добраться за 13 тысяч 944 рублей в S7 и за 3 тысячи 735 рублей – на ИрАэро. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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