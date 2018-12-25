На ИАЗе достроили третий самолет МС-21

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) завершила постройку третьего опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. 25 декабря самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

Как сообщает пресс-служба корпорации «Иркут», при производстве новой машины учтены результаты тестирования двух предыдущих МС-21, проходящих сертификационные испытания. На Иркутском авиазаводе сейчас собирают отсеки и агрегаты четвертой машины, предназначенной для проведения летных испытаний.

В настоящее время два опытных самолета МС-21 выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.

– Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения. Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Подключение к летным испытаниям новых машин и активизация производства серийных самолетов – главные задачи 2019 года, – заявил президент ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» Юрий Слюсарь.

Самолет для статических испытаний тестируется в ЦАГИ. Сюда же в декабре доставлен фюзеляж самолета МС-21, который после сборки планера поступит на ресурсные испытания.

– С уверенностью можно сказать, что 2018 год выдался результативным для авиастроительной отрасли. Постройка нового самолета и сертификационные испытания первых машин подтверждают, что программа МС-21 уверенно развивается. В рамках программы проведена глубокая модернизация авиастроительных предприятий, созданы и работают новые высокотехнологичные компании, сформирована среда для развития перспективных проектов гражданской авиации, – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.