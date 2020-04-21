На строительстве обхода Усолья-Сибирского 25% работников – местные жители

Усолье-Сибирское, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - АО «Труд» во всех регионах присутствия старается максимально обеспечить рабочими местами местное население. Так, на строительстве обхода города Усолье-Сибирское 25% всего персонала – проживающие в ближайших населенных пунктах.

На Усольском филиале работают жители Усолья-Сибирского, поселка Тельма, села Большая Елань и Ангарска, отмечают в пресс-службе компании. Местные работают в разных подразделениях филиала, в том числе задействованы на строительстве дороги и обслуживании вахтового поселка. В основном это водители автомобилей, машинисты экскаватора, автогрейдера, бульдозера, дорожные рабочие, повара и кухонный персонал. Уровень зарплаты местных работников колеблется от 45 до 70 тысяч рублей в месяц, в зависимости от разряда, опыта работы и профессиональных компетенций.

На данный момент продолжается набор работников на строительство обхода Усолья-Сибирского, вакансии открыты. К кандидатам предъявляются требования в соответствии с профстандартами. Так, например, для водителей требованием является наличие соответствующей категории прав, карта тахографа и стаж от трех лет. Для машинистов спец техники кроме стажа необходимо наличие квалификационных удостоверений, наличие записи в особых отметках. В свою очередь АО «Труд» гарантирует всем своим работникам белую зарплату и полный соцпакет, а также обеспечивает повышение квалификации сотрудников на базе собственного учебно-производственного центра.