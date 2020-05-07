На трассе Р-258 «Байкал» началась укладка асфальта

Шелеховский район, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал АО «Труд» приступил к укладке асфальтобетонной смеси на участке км 47 – км 55 трассы Р-258 «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 7 мая на обходе аварийно-опасного участка, называемого «тещиным языком», началось устройство верхнего слоя основания из крупнозернистого пористого асфальтобетона, который послужит основой для двух слоев дорожного покрытия. На этом этапе работ задействовано более 100 человек и 35 единиц техники.

– Для производства смеси рядом с участком мы смонтировали и запустили асфальтобетонный завод фирмы Marini. Запланировано, что до конца работ мы произведем более 60 тысяч тонн крупнозернистого, мелкозернистого и щебеночно-мастичного асфальтобетона, – отметил директор Иркутского филиала АО «Труд» Александр Ромашко.

Строительство обхода аварийного серпантина началось в марте 2018 года. За это время территорию полностью очистили от леса, построили 14 водопропускных труб, разработали два с половиной миллиона кубометров грунта. Полностью завершить работу АО «Труд» планирует к концу лета и после приемки работ новый безопасный участок дороги откроют для всех автомобилистов.