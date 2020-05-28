На участке строительства АО «Труд» обхода Усолья-Сибирского стартовали археологические раскопки

Усолье-Сибирское, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На участке строительства дороги в обход города Усолье-Сибирское стартовали археологические раскопки.

Как сообщает пресс-служба АО «Труд», стоянка древнего человека была открыта в Усольском районе около 90 лет назад. Сейчас работы идут в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань.

– Стоянки древних людей с ценными историческими артефактами учёные обнаружили во время историко-культурной экспертизы, которая всегда проводится при отводе земельных участков под хозяйственное освоение. Основной объём археологических изысканий планируется выполнить в 2020 – 2021 годах, – говорит начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Кокоуров.

Охраняемые законом объекты культурного наследия были заранее включены в проект строительства и АО «Труд», как генеральный подрядчик, обеспечивает на участках работу археологов национального исследовательского центра «Байкальский регион». Все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.

– Мы проводим спасательные работы по изъятию археологического материала и информации, необходимой для моделирования различных процессов, связанных с древними носителями культур, проживавших на этой территории. Впервые за все время существования археологического подразделения ИГУ мы будем вскрывать такую большую площадь, – рассказала директор НИЦ «Байкальский регион», доцент ИГУ Екатерина Липнина.

На одном из участков уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.

– Мы уже сталкивались с такими объектами ранее и знаем, как надо работать. При строительстве дороги «Култук-Монды» тоже была найдена стоянка древнего человека, там возраст останков был 27 тысяч лет, так что опыт организации у нас есть. Общая стоимость этих работ 500 млн рублей. АО «Труд» осуществляет контроль и финансирование раскопок, – отмечает первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «Труд» Юрий Кибирев.