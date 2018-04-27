|Транспорт
|27.04.2018
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Неработающим пенсионерам Приангарья разрешили пять месяцев ездить в электричках бесплатно
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Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 мая по 30 сентября 2018 года проезд на пригородных поездах для неработающих пенсионеров Иркутской области будет бесплатным. Этим правом смогут воспользоваться те из них, которые получают страховую пенсию по старости и не имеют федеральных льгот.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, соответствующее соглашение заключили региональное Минсоцразвития и Байкальская ППК. Льгота будет действовать без ограничения количества поездок.
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