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Транспорт
27.04.2018

Неработающим пенсионерам Приангарья разрешили пять месяцев ездить в электричках бесплатно

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - С 1 мая по 30 сентября 2018 года проезд на пригородных поездах для неработающих пенсионеров Иркутской области будет бесплатным. Этим правом смогут воспользоваться те из них, которые получают страховую пенсию по старости и не имеют федеральных льгот.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, соответствующее соглашение заключили региональное Минсоцразвития и Байкальская ППК. Льгота будет действовать без ограничения количества поездок.

СПРАВКА:

  • Для того чтобы воспользоваться льготным проездом, граждане должны предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку-решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период. Льготные билеты можно оформить, как в кассах, так и непосредственно в электропоезде. Пенсионеру выдается разовый проездной документ «туда» или «туда-обратно».

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