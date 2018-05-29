Общественный совет проекта «Безопасные и качественные дороги» провел семинар с подрядчиками в Приангарье

Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Члены общественного совета партийного проекта «Безопасные и качественные дороги» ВПП «Единая Россия» совместно с областным управлением ГИБДД 29 мая провели семинар для подрядных организаций, выполняющих работы на дорогах Иркутской области. Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от региона Сергея Тена, основными стали вопросы соблюдения техники безопасности и культуры производства работ и создания комфортных условий для маломобильных групп. – В прошлом году Иркутская область стала одним из лидеров антирейтинга дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения техники безопасности. Рост такого рода ДТП в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, составил 583% – с шести случаев до 41. Стартовавший буквально месяц назад очередной строительный сезон успел отметиться новыми нарушениями: зачастую подрядчики не выставляют знаки и ограждения, работают без специальной светоотражающей одежды. Ситуация в данном вопросе постепенно меняется в лучшую сторону, однако говорить о кардинальных переменах пока рано, – отметил Сергей Тен. Он напомнил, что в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон №26-ФЗ о внесении поправок в КоАП. Были увеличены суммы штрафов за несоблюдение мер безопасности при дорожных работах. Для ответственных за состояние дорог и других дорожных сооружений должностных лиц штрафы теперь составляют до 30 тысяч рублей, юридические лица могут наказываться штрафами размером от 200 до 300 тысяч рублей. Если же по вине дорожников человек получил легкий или средней тяжести вред здоровью, должностные лица обязаны выплатить от 50 до 100 тысяч рублей, юридические – от 400 до 500 тысяч рублей. – В этом году нас ждут большие объемы дорожных работ – в частности, по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» в регион поступят 730 млн рублей. Таким образом, вместе со средствами из регионального бюджета дороги агломерации Иркутск-Ангарск-Шелехов получат за два года порядка 3 миллиардов рублей, – подчеркнул Сергей Тен. – Чтобы средства принесли пользу жителям региона, контроль за подрядчиками необходимо усилить – как со стороны заказчиков и контролирующих организаций, так и со стороны жителей. В конечном итоге это не только экономия средств, но и обеспечение безопасности людей – задача, которая является наиболее важной. Очередной осмотр дорог Иркутска члены совета проведут уже на следующей неделе. Особое внимание будут обращать на то, насколько хорошо подрядчики усвоили нюансы, озвученные в рамках семинара. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске ангарск

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