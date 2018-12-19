От Джамбула до Байкальской – инженеры предложили решения транспортных проблем на сложных развязках Иркутска

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, схемы общественного транспорта с учетом пригородных перевозок и схем организации дорожного движения Иркутской городской агломерации планируется завершить до конца декабря. Об этом стало известно на депутатских слушаниях в думе Иркутска. О предварительных результатах ее разработки рассказала представитель разработчика – начальник управления транспортного планирования АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) Виктория Калинина. Компания совместно с ИРНИТУ провела исследования дорожной ситуации в Иркутске и агломерации. На их основании Виктория Калинина отметила основные проблемы. Речь идет, в частности, о недостаточном развитии магистральной сети, недостаточной транспортной доступности, в том числе – связанной с маятниковой миграцией. При этом 64% опрошенных при исследовании местных жителей говорят о необходимости развития именно общественного транспорта. На основании сделанных расчетов и обсуждений в рамках рабочих групп, в том числе с участием активистов и представителей ГИБДД, инженеры предложили различные варианты решения проблемы дорожного движения в Иркутске – от бюджетных, но кратковременных до капиталоемких, но более эффективных. В том числе – рекомендовано создать центр управления дорожным движением, ввести координированное управление на улично-дорожной сети и локально ориентированное управление на некоторых светофорах. – В рамках проведенной работы предложены меры по оптимизации дорожного движения, в частности – устройство или реконструкция 84 светофоров, оптимизация 19 перекрестков с затрудненным движением, координированное управление движением на протяжении 25 километров, введение локального управления на 65 светофорах и так далее, – сообщила представитель подрядчика. Она рассказала о предложениях, которые ими разработаны по самым проблемным точкам в городе. В частности, проектировщики поддерживают уже ранее озвученную иркутской мэрией инициативу сделать движение по улице Джамбула двусторонним, а также предлагают сделать выезд со Спортивного переулка «во все направления». По сделанным расчетам, это решит проблему, но временно. Кардинально же решить проблему может только расширение Иркутного моста. Либо, как предлагает еще один докладчик и участник исследования профессор ИРНИТУ Александр Михайлов, нужно строить еще один мост через Иркут, чтобы организовать через него объезд для грузового транспорта и разгрузить Трактовую. Также озвучен ряд предложений по Лермонтовской развязке. Временно – на три-пять лет – решить проблему ее загруженности позволит расширение проезжей части под эстакадой путепровода – до трех либо четырех полос в каждую сторону. Более эффективная мера – строительство съезда и путепровода через железную дорогу. Кстати, это будет и альтернативным вариантом движения в случае закрытия существующего путепровода на ремонт. По кольцу на Байкальской в упрощенном варианте предлагают перекрыть выезды туда из жилой зоны и организовать из нее отдельный выезд. Кроме того, предлагается ввести на кольце светофорное регулирование. В более дорогой и долгосрочной версии предлагается организация дополнительных полос движения. Еще одна проблемная зона – в районе перекрестка Сергеева и Аргунова. Проектировщики предлагают путепровод на Сергеева расширить до шести полос – четыре в одну сторону и две в другую, по улице Аргунова расширить подъезд – по три полосы в каждую сторону, а по Маяковского – до четырех полос в одну сторону и двух в другую. При этом пешеходный переход специалисты в этом месте не считают нужным делать подземным или над дорогой. Также предложены варианты по разгрузке перекрестка Академической и Безбокова. Предлагается упростить схему движения на прилегающих к основному узлу подходах, она дополняется двумя режимными перекрестками с упрощенными системами регулирования. Также перед перекрестком улицу Безбокова предлагают расширить до пяти полос, участок от Старокузьмихинской до Академической – до четырех полос. – Во многих местах, где есть светофорное регулирование, мы рекомендуем делать дополнительные полосы на подходе к перекрестку, – отметила Виктория Калинина. – Опыт показывает, что совсем не обязательно делать проезжую часть широкой на всем протяжении, в некоторых случаях достаточно именно на подъезде для разгрузки сделать две дополнительные полосы, которые будут помогать разгружать перекрестки. Это выгоднее и с точки зрения экономии затрат. Еще одно предложение прозвучало касательно организации движения в районе Парковой. И оно, как отмечают проектировщики, связано с подготовкой этого узла к движению общественного транспорта, которое планируется организовать по Академическому мосту. По 3-го июля в сторону моста планируется одностороннее движение с организацией выделенной полосы для общественного транспорта во встречном направлении. Также одностороннее движение с выделенной полосой в противоположном направлении предлагается от Байкальской по Советской и Седова, по Кожова от Советской до 3-го июля, по Красных Мадьяр от 3-го июля в сторону Байкальской и по 25-го октября от Лебедева-Кумача до Советской. Также проектировщики предложили в целом схемы выделенных полос и пересадочных транспортных узлов для Иркутска и агломерации. При этом заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова отметила, что «Институт «Стройпроект» выполнил свою работу качественно, но пока еще она не завершена, идут последние согласования. Но при этом такая проработка была необходима не только самому Иркутску – это требование федеральных властей для участия города в проекте «Безопасные и качественные дороги». ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске администрация иркутска

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