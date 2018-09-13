Сергей Левченко прокомментировал иск по строительству нового терминала в аэропорту Иркутска

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Рампорт аэро» привлекли в качестве инвестора для строительства нового терминала в международном аэропорту Иркутска на абсолютно законных основаниях. Об этом со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко сообщает Интерфакс.

– АО «Международный аэропорт Иркутск» и «Рампорт» создали управляющую компанию для привлечения инвестиций в создание аэровокзала. С юридической точки зрения все наши службы этот процесс признали 100-процентно законным, – заявил губернатор.

Сергей Левченко также сказал, что ему ничего неизвестно о британской «Гелионике ЛЛП», которая в Арбитражном суде Московской области оспаривает сделку по привлечению инвестора иркутского аэропорта.

– Мы эту компанию в глаза не видели. Они никогда к нам не приходили, не проговаривали условия, что хотят там что-то построить. Не соответствует действительности, что её интересы, мягко говоря, были ущемлены. Все компании, которые ранее хотели принимать в проекте, я все их знаю, – прокомментировал глава Иркутской области.

По его словам, новый терминал рассчитан на обслуживание 3,8 млн пассажиров в год, что позволит «продержаться 8-10 лет» до того, как будет принято решение о строительстве нового аэропорта за городской чертой Иркутска.

Напомним, об иске стало известно в конце августа 2018 года. Помимо Сергея Левченко ответчиками по делу выступают АО «Новапорт Иркутск», аппарат губернатора и правительства Иркутской области, ООО «Рампорт Безопасность» и АО «Иркутскаэроинвест». Истец требует признать действия ответчиков незаконными, сумма исковых требований – 650 млн рублей.

По этому вопросу уже неоднократно высказывалась и ФАС. В июле 2018 года ведомство в очередной раз вынесла Сергею Левченко предостережение о возможном выборе инвесторов строительства нового терминала аэропорта Иркутска без конкурсных процедур.

Тем не менее, 19 августа был заложен первый камень нового современного терминала аэропорта. Приблизительная стоимость нового терминала вместе с рулежными дорожками около 7 млрд рублей. Их вложит инвестор – «Рампорт», который является дочерней компанией «Ростеха». Что касается «Новапорта», с которым уже была создана управляющая компания, то Сергей Левченко заявлял, что предприятие будет принимать участие в проекте в сфере эксплуатации.