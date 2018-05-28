Сергей Левченко рассказал о проекте нового терминала иркутского аэропорта

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Договорённость с Ростехом по поводу инвестиций в строительство нового терминала иркутского аэропорта была достигнута достаточно давно. Работу будет вести совместная компания, которую создадут АО «Международный аэропорт Иркутск» и предприятие Ростеха «Рампорт». Об этом 28 мая на встрече Клуба публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Они получат достаточно серьёзные финансовые возможности для того, чтобы вложить их в строительство нового терминала. Ближайшая наша задача – строительство нового терминала в действующем аэропорту. Этот объект будет стоить около 7,5 млрд рублей, – заявил Сергей Левченко. – Терминал будет совмещённый и для внутренних, и для международных авиалиний. Он будет соответствовать всем современным требованиям. Проект очень красивый, он мне понравился. Как только согласуем его во всех инстанциях, мы его представим общественности.

Губернатор в очередной раз отметил, что существующий аэропорт уже не справляется с пассажиропотоком, который растёт из года в год.

– Я удивлён, что соглашение с Ростехом – сенсация. О том, что мы будем строить новый терминал, я говорю два года, о том, что мы это будем делать вместе с Ростехом, я тоже говорю почти два года, о том, что будет сделано совместное предприятие с аэропортом, я тоже говорил уже несколько месяцев назад, – прокомментировал Сергей Левченко.

Помимо строительства нового терминала планируется возвести и новую автомобильную развязку, чтобы к аэропорту было проще подъезжать. Подъезд сместят несколько дальше в сторону Байкала.

– Сегодня все предварительные документы по определению пятна застройки сделаны. Они подготовлены с участием шести аэропроектных институтов, – сказал губернатор. – Кроме того, мы будем строить новый ангар, чтобы он мог вмещать самолёты типа МС-21, Боинга-737, Аэрбаса-320.

Что касается «Новапорта», с которым уже была создана управляющая компания, то предприятие будет принимать участие в проекте в качестве специалиста по эксплуатации. Компания, говорит глава региона, очень хорошо поработала с точки зрения выбора площадки строительства. Кроме того, они вложили средства в благоустройство мемориала жертв политических репрессий в посёлке Пивовариха Иркутского района.

– «Новапорт» имеет в управлении достаточно большое количество аэропортов в Российской Федерации. Если вы посмотрите, то они все успешно развиваются. Структура Ростеха «Рампорт» управляет только аэропортом «Жуковский», большого опыта у них пока нет, но мы будем совместно учиться, – говорит Сергей Левченко.

Напомним, в 2015 году правительство РФ передало 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск» в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Однако до последнего времени судьба аэроузла оставалась неясной, поскольку все планы ограничивались только разговорами.

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