Сергей Тен: дорожной отрасли Иркутской области не хватает системного подхода

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовал новый сезон дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Иркутске отремонтируют более 26 километров дорожной сети, еще 20,8 – в Ангарске, 3,8 километра в Шелехове, 10,6 – в Усолье и 5,8 – в Братске. Однако, по мнению депутата Госдумы от Приангарья Сергея Тена, регион не эффективно использует все возможности нацпроекта. – В проект должны попадать улицы и магистрали городской агломерации с наиболее интенсивным движением, по которым ходит общественный транспорт. Основной показатель успешности проекта – это снижение аварийности и смертности на дорогах. А теперь посмотрите на те объекты, которые будут ремонтировать в рамках трех региональных агломераций: Иркутской, Ангарской и Братской. В список включено немало дорог, которые не несут серьезных транспортных нагрузок. Мне видится, что подход Иркутской области в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно и нужно корректировать, – уверен Сергей Тен. Парламентарий считает, что в том же Иркутске есть десятки более важных для города и окрестностей объектов. Это «мегапроекты», которые охватывают целые уличные сети и дороги и влияют на развитие транспортной инфраструктуры. Например, Южный обход, который решает проблему выезда и въезда в город со стороны Шелехова. Или Западный, который совершенствует доступность Ленинского района и выезд в сторону Ангарска. – Ближневосточный обход, по сути, транспортная артерия Иркутска, соединяющая Академический мост, аэропорт и Маратовское кольцо. Но, это проекты, которые обсуждаются годами, дорогостоящие, растянутые во времени. А работать над решением, накопившихся проблем, нужно здесь и сейчас, делая последовательные и продуманные шаги, – отмечает Сергей Тен. Между тем, по Южному обходу в Иркутской области сейчас сложилась непонятная ситуация. Существует два варианта пути – ближний и дальний. По словам Тена, сейчас идет трассировка магистрали. Подряд на планировку территории и ее межевание расторговали еще в июле 2019 года, сумма контракта – чуть больше 8 миллионов рублей. – Потом контракт был уменьшен до двух миллионов. Скорее всего, в связи с уменьшением объемов работ по контракту. Сразу возникает вопрос: каким образом дорога могла уменьшиться в четыре раза от изначально проектируемой? По Южному обходу вообще творятся странные вещи. Еще много лет назад, до заключения контракта, было мнение, что план трассы Южного обхода существует. Потом стало известно, что планируемый ход трассы застроен, – продолжил депутат. Во всем этом, по мнению Сергея Тена, виновато нехватка системности в дорожной отрасли и отсутствие профильного министерства. В комитете городского обустройства мэрии Иркутска сменяются руководители, а вместе с ним и замы, и начальники департаментов. Такая же история в ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». А между тем в дорожной отрасли важна преемственность, которой сейчас в регионе нет. – Должна быть разработана региональная платформа ИТС, создан центр организации дорожного движения, автоматизированные системы управления транспортным комплексом и так далее. Главное – выстроить понятную прозрачную систему, – подчеркивает Сергей Тен, говоря о том, как можно решить накопившиеся с годами проблемы. По словам парламентария, причин того, что в Иркутской области плохие дороги, несколько. Но главная – качество выполненных работ по строительству или ремонту. В дорожной отрасли сложился дефицит профессионалов, от этого страдают технологии укладки асфальта или капремонта дорожного полотна. Крупные подрядчики заинтересованы в подготовке кадров и обучают персонал, а у небольших фирм нет на это ни средств, ни желания. – Отсюда и многие проблемы. Например, если на существующей дороге нет уклона, который обеспечивает водоотвод, то без исправления данного дефекта нельзя укладывать новый асфальт. Без грамотного водоотвода ремонт дороги, по сути, деньги на ветер. Едва ли не половина всех разрушений дороги идет от неправильной работы с люками и дождеприемниками. Заказчик традиционно не включает полный комплекс работ по ним в смету, а подрядчик упорно этого не замечает. При этом заказчик нанимает подрядную организацию, которая занимается строительным контролем, – говорит Сергей Тен, уверяя, что это, по сути, означает отсутствие должного контроля. Дороги в регионе так быстро «рассыпаются» не из-за сурового сибирского климата. Весной при таянии снега влага попадает в трещины, а ночью, замерзая, ломает асфальт. Трещины – это следствие некачественных строительных работ и отсутствия контроля при их приемке. При этом крупные дорожно-строительные организации, в том числе и АО «Труд», не берутся за капремонт и строительство дорог в Иркутске. Сергей Тен объясняет это невыполнимыми требованиями, прописанными в контрактах. – Условия, которые выставляются подрядчику для работы в Иркутске таковы, что при их выполнении провести работы с должным качеством невозможно. «Труд» платит своим работникам достойную зарплату, обеспечивает полный соцпакет, в полном объеме отчисляет налоги. При выполнении дорожных работ следует необходимым стандартам качества, которые не позволяют уронить цену ниже определенной отметки. В Иркутске, до последнего времени, работали по другим правилам. Сейчас в городе идут перемены. Возможно, и в подходе к дорожному строительству ситуация изменится в лучшую сторону, – резюмировал Сергей Тен. 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