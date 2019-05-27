Сергей Тен инициировал совещание по строительству путепровода по улице Джамбула в Иркутске

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области под председательством Руслана Болотова прошло совещание по реализации проекта «Реконструкция путепровода по ул. Джамбула в Иркутске». Его инициатором выступил депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен. Как сообщает пресс-служба депутата, были рассмотрены вопросы финансирования работ по реконструкции этого объекта; сроки подписания соглашения Иркутской области с федеральными органами исполнительной власти; сроки проведения процедур по определению подрядной организации; риски, препятствующие успешной реконструкции объекта. Сергей Тен подчеркнул, что благодаря слаженной работе с министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством с 2019 года началось финансирование проекта со стороны федерального бюджета в размере 355 млн рублей из нераспределенных резервов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако администрация Иркутска не может приступить к реализации проекта без корректировок городского бюджета, которые будут внесены только в июне текущего года. В ходе совещания председатель правительства Руслан Болотов особо подчеркнул, что область будет участвовать в софинансировании этого объекта с 2020 года, а также во всех проектах с привлечением федерального финансирования. Выполнение работ запланировано на три года. В первый год будет реконструирован участок ул. Набережная Иркута – ул. Иркутная протяженностью 1,2 км. В последствие он станет объездной на период основных работ по путепроводу. В последующие два года по проекту планируется заменять пролетные строения путепровода и отремонтируют подходы к нему. Учитывая профицит областного бюджета, Сергей Тен предложил рассмотреть возможность привлечения дополнительных средств в дорожный фонд региона из бюджета Иркутской области. – Такие действия приветствуются в Минтрансе и ФДА. Как пример, в 2018 году дополнительно увеличили объем дорожного фонда за счет доходов регионального бюджета сверх доходов, формирующих фонд, более 10 субъектов на сумму более 500 млн рублей. И это не считая Москвы и Санкт-Петербурга. В Сибирском федеральном округе Красноярский край увеличил дорожный фонд за счет других источников на 2,3 млрд рублей, Новосибирская область на 1,07 млрд рублей по данным ассоциации РАДОР, – подчеркнул Сергей Тен. Путепровод по ул. Джамбула имеет определяющее значение для всей улично-дорожной сети Иркутска и обеспечивает пропуск порядка 40% транспортного потока из Ленинского округа в Правобережную часть города и в обратном направлении. Кроме того, объект обеспечивает выход транспорта на федеральную автомобильную дорогу Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск и Р-258 «Байкал». Вместе с тем гидроизоляция мостового полотна путепровода полностью пришла в негодность, обнаружено оголение рабочей арматуры, коррозия и разрушение балок пролетного строения и узлов опирания балок, сдвиг пролетов с опорных частей. Эти обстоятельства создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, несут риск причинения имущественного вреда участникам дорожного движения и нарушение работы железнодорожного транспорта. ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

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