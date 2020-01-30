Сергей Тен: комиссию по безопасности дорожного движения должен возглавлять руководитель региона

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в работе областной комиссии по безопасности дорожного движения. Пресс-служба депутата отмечает, что сейчас комиссия «превратилась в комиссию отчетов о проделанной работе, а не в эффективный механизм решения проблемных вопросов безопасности дорожного движения в регионе». – Для достижения целевого показателя по снижению смертности в ДТП в 3,5 раза, которые определены в «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы», необходимо совершить революцию в головах пользователей автомобильных дорог. С улучшением качества дорог повышается скорость движения, а это влечет более тяжкие последствия в случае дорожно-транспортных происшествий. Здесь важна совместная работа ГИБДД, Минтранса, Минздрава, Минобрнауки. В регионах ключевую роль в повышении безопасности на дорогах должны брать на себя комиссии по безопасности дорожного движения, их эффективность напрямую зависит от заинтересованности руководителей регионов в решении данного вопроса, – заявил Сергей Тен. Поэтому, такие комиссии должны возглавлять губернаторы, считает он. – В работе же нашей комиссии сегодня нет никакой системности и эффективности, – подчеркнул парламентарий. – Необходимо организовать информационное сопровождение работы комиссии. Сегодня люди не знают, что есть такая комиссия, что здесь примут их сообщения о проблемах, которые рядом с домом, школой, садиком. Необходимо подключать молодежь и социальные сети к данной работе. Сегодня у нас с вами в повестке три вопроса: содержание региональных дорог, нарушение законодательства при перевозке пассажиров автобусами, повышение безопасности на железнодорожных переездах. Все они важные, но какой план комиссии по безопасности дорожного движения на 2020 год? Как Иркутская область будет снижать количество ДТП и смертность на автомобильных дорогах? Как говорится от целей к задачам. Какие ресурсы планируется для этого задействовать? И в первую очередь финансовое обеспечение. Ответов нет, – резюмировал Сергей Тен. Парламентарий поднял и тему содержания дорог, отметив, что она не должна ограничиваться только региональными трассами, а рассматриваться вместе с местной дорожной сетью. Вопросов масса от дорожной разметки, зимнего и летнего содержания до содержания искусственных сооружений и освещения, обеспечения видимости на дорогах и контроля, в том числе, общественного. – О какой безопасности дорожного движения мы говорим, если полосы отвода заросли так, что растительность можно воспринимать как ограждение. Пример: автодорога Шелехов-Большой Луг перед Олхой. Кустарник высотой более двух метров, только что на обочине не растет, – привел пример Сергей Тен. По статистике примерно 70% ДТП по дорожным условиям – это отсутствие дорожной разметки. Эта тема обязана быть на особом контроле, считает депутат. – Данные работы можно расторговывать по принципам контрактов жизненного цикла, на два-три года с поквартальной оплатой. Тогда подрядчик будет заинтересован купить качественные материалы и выполнить их с соблюдением технологии. Особенно по объектам с новым покрытием, в рамках национального проекта «БКАД». Но надо учитывать, что контроль качества работ будет уже совсем другой, нет разметки, нет и оплаты, – отметил Сергей Тен. Нерешенным сегодня остается вопрос, который парламентарии поднимают с 2015 года, он прописан в решениях Госсовета. Руководителям регионов рекомендовано обустройство пешеходных переходов, освещение вблизи школ и учебных заведений проводить в первоочередном порядке и только в рамках принятых национальных стандартов. – Кто сможет сегодня сказать, сколько у нас в области пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, сколько из них соответствуют нормативам? Эти вопросы на сегодняшний день остаются открытыми в Иркутской области, – резюмировал депутат. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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