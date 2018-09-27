Сергей Тен: наша ключевая задача – создать «окно возможностей» для развития базовых решений в области ИТС

Москва, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 27 сентября открылся третий международный форум-выставка «Интеллектуальные транспортные системы России». Его ключевая тема – будущее ИТС в России. Организаторы мероприятия – Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» и коммуникационное агентство «Джей Комм». На открытии форума выступил депутат Государственной думы РФ Сергей Тен. Как сообщает пресс-служба политика, сегодня уровень обсуждения вопросов, связанных с ИТС и цифровыми технологиями на транспорте, беспрецедентно высок. Транспортная отрасль пришла к единому пониманию того, что государство должно вести четкую регуляторную политику по созданию опорной интеллектуальной цифровой инфраструктуры автодорог и формированию инновационной системы правил ее развития. – Совершенно очевидно, что мы должны менять свое представление о дороге, о ее составе. Это уже не просто «объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств», это прежде всего объект, предназначенный для безопасного, комфортного передвижения пользователей автодорожной инфраструктуры, – заявил он. Сергей Тен напомнил о майских указах президента России Владимира Путина. – В них много сказано о цифровизации деятельности исполнительных органов власти, внедрении цифровых технологий управления, в том числе дорожной отрасли. Есть программа «Цифровая экономика России», которая сейчас трансформируется в Национальную программу «Цифровая экономика». Определена стратегия безопасности дорожного движения и стремление к «нулевой смертности». Вопросы цифровизации заняли архиважное место в развитии транспортной стратегии, которые были представлены Минтрансом в августе. Они определили задачи, задали высокий профессиональный уровень исполнения, – отметил депутат. По мнению Сергея Тена, существующие или новые дороги должны быть системно дополнены новыми «слоями»: устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой. – Есть две задачи цифровизации инфраструктуры – «государева», то есть безопасность движения, управление, транспортная безопасность, устойчивое развитие, а также вопрос создания «сервисов» – это та часть цифровизации, которая формирует доход и монетизацию, позволяет создавать новые виды бизнесов и дает экономический эффект. Когда мы говорим о построении, по сути, «нового образа» дороги, мы должны учитывать и закладывать в ее развитие как цели государства, так и возможности для бизнеса. И наша ключевая задача – создать «окно возможностей» для развития базовых решений в области ИТС, условий для внедрения новых технологий на 5-10-15 лет вперед, – сказал Сергей Тен. В рамках деловой программы форума будет затронут целый спектр вопросов развития цифровых технологий на транспорте. Среди них – оценка текущего состояния и тенденций развития инфокоммуникационной инфраструктуры, роль программ «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Безопасные и качественные дороги» в развитии ИТС, реализация Стратегии безопасности дорожного движения, а также рейтинг развития региональной политики ИТС в субъектах РФ. Кроме того, на мероприятии будут обсуждаться итоги тестирования беспилотного транспорта, особенности применения телематики, умного страхования, использования интеллектуальных транспортных систем при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, уровень пассажирских сервисов на транспорте и автотуризма. Одной из животрепещущих тем, рассматриваемых на форуме, будет кадровый вопрос. Важной частью мероприятия станет проведение уже ставшего традиционным бизнес-хакатона среди студентов ведущих транспортных вузов страны. Архитектура форума помимо деловой программы включает выставку инновационных отраслевых решений. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске сергей тен

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