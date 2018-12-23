Сергей Тен – о финансировании инфраструктурных проектов в Приангарье на 2019-2024 годы

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы РФ Сергей Тен 24 декабря принял участие в заседание Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. В своем вступительном слове он кратко проинформировал собравшихся об итогах работы МРГ «Байкал» в Государственной думе, рассказал о последних инициативах в отношении моногородов байкальского региона. Как депутат парламента, который курирует тему транспорта и дорожного строительства, он остановился на вопросах финансирования инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба Сергея Тена. Федеральный парламентарий напомнил, что в части автомобильных дорог в федеральном бюджете Иркутская область представлена тремя объектами общей стоимостью более 25 млрд рублей, в том числе обходом Усолья-Сибирского. Завершение работ по нему планируется в 2024 году. С 2019 года стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стал продолжением приоритетного проекта с похожим названием «Безопасные и качественные дороги», со сроками реализации до 2025 года (2019-2024). – Национальный проект масштабнее и шире, чем то, что мы делали два минувших года. Фактически состоит из четырех проектов: «агломерация», «дорожная сеть», «повышение безопасности дорожного движения», «объекты министерства обороны». Мероприятиями национального проекта будут охвачены все субъекты Российской Федерации, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, – отметил Сергей Тен. Он сообщил, что бюджет проекта оценивается в 1,5 трлн рублей, из которых 1,3 трлн будут направлены в субъекты Российской Федерации. Благодаря расширению проекта в Иркутской области средства дополнительно выделены на Братск и Усолье-Сибирское. На агломерации и крупные города Иркутская область будет получать из федерального бюджета 1,5 млрд рублей (745,8 млн рублей из федерального бюджета) и на приведение региональной сети в рамках ближайших трех лет: на 2019 год запланировано 1,3 млрд, 2020 год – 1,7 млрд, 2021 год – 4,5 млрд рублей. Парламентарий также проинформировал собравшихся, что совместно с администрацией Иркутска плотно работает над дополнительным финансированием из федерального бюджета на реконструкцию путепровода на ул. Джамбула. Ориентировочно реконструкция по объекту должна начаться в 2020 году. В заключение Сергей Тен отметил, что 10 марта 2017 года Госдумой был принят закон о парламентском контроле. Теперь парламентский контроль будет осуществляться на начальной стадии формирования бюджета. Депутаты могут формировать свое мнение на начальном этапе создания проекта бюджета и доносить его до правительства. – Это правильно, когда у депутатов есть свое мнение относительно решения той или иной проблемы, – считает Сергей Тен. – Другое дело, что есть механизмы, позволяющие приходить к взвешенным решениями, не вынося рабочие моменты в публичную плоскость. Вот над этим стоит поработать. Вы знаете, я абсолютно уверен, что сегодня Законодательное собрание Иркутской области не вступает ни с кем в конфронтацию, а лишь исполняет свои функции – парламентского контроля и конструктивного диалога с исполнительной властью. Иначе как соблюдать баланс? Соглашаться со всеми решениями? Тогда это негативно скажется не только на сбалансированности ветвей власти, но и на степени защищенности прав и свобод человека и гражданина, прописанных в Конституции. Давайте не забывать, наш избиратель делегирует депутатам полномочия, чтобы законодатели представляли его интересы и защищали его права. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске заксобрание

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