Сергей Тен: первые два километра дороги «Вилюй» перейдут в федеральную собственность

Тулунский район, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На региональной неделе депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен в Тулунском районе совместно с мэром района Михаилом Гильдебрантом принял участие в подведении итогов работы Союза сельских женщин в Азее. Участницы рассказали о трёх реализованных проектах – «Семейная реликвия», «Подворье высокой культуры» и «Хозяйка года», сообщает пресс-служба политика.

Совместно с мэром Тулуна Юрием Карихом осмотрели вторую очередь строительства парка Мира, который создается по программе «Формирование комфортной городской среды». До сегодняшнего дня в городе не было ни одного обустроенного парка. В прошлом году здесь появились малые формы для ребятишек, а также уличные тренажеры. Сегодня завершается обустройство уличного освещения, дорожек, где можно будет кататься на велосипедах, скейтбордах и роликах. В планах администрации установка сцены и сидений для организации массовых мероприятий.

Сергей Тен также лично осмотрел проблемные для тулунчан улицы Чекалина и Гидролизная, а также переулок Стахановский. Ливневые стоки с дороги после дождей стекают в низины, затапливают участки и дома местных жителей. Эту проблему на встрече с депутатом подняла одна из жительниц Тулуна. Вопрос с 2014 года не может сдвинуться с мертвой точки, несмотря на то, что глава города неоднократно обращался в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» с просьбой найти решение проблемы, а именно, оказать содействие в организации нормального водоотведения. Сергей Тен взял вопрос под личный контроль.

В Тулуне на контроле депутата еще одна тема, которая в сентябре будет решена положительно: это передача 0-2 км дороги «Вилюй» из муниципальной собственности в федеральную. Со стороны муниципалитета все документы готовы и подписаны, дело осталось за малым – подписать акты передачи со стороны Росавтодора. После этого содержание, обслуживание и ремонт участка дороги будут финансироваться из федерального дорожного фонда.