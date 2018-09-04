Сергей Тен положительно оценил качество переустройства аварийных участков трассы «Вилюй»

Тулунский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Торжественное открытие искусственного электроосвещения на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй», проходящем через село Гуран Тулунского района, состоялось 5 сентября. В церемонии принял участие депутат Госдумы, координатор федерального проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» в Иркутской области Сергей Тен.

Как сообщает пресс-служба парламентария, дополнительно к новым линиям освещения здесь приведены в нормативное состояние существующие автобусные остановки, обустроены тротуары, для обеспечения безопасности движения на примыканиях переустановлены дорожные знаки, нанесена разметка, установлены светофоры и барьерное ограждение. В местах устройства пешеходных переходов через основную дорогу обустроены съезды и пандусы для маломобильных групп населения.

В Тулунском районе в 2018 году подобным образом модернизированы три аварийно опасных участка – помимо Гурана, это два километра дороги «Вилюй» в поселке Целинные Земли и двухкилометровый участок трассы Р-255 «Сибирь», пересекающий деревню Булюшкина. Всего же на трассах Иркутской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 20 километров линий электроосвещения.

– Решение этого вопроса ставили передо мной жители Тулунского района на встречах во время избирательной кампании. Пожелания вошли в пятилетний перспективный план работы по округу. В течение нескольких лет мы плотно сотрудничали с Росавтодором и Минтрансом по включению вопроса освещения федеральных трасс в границах поселка Целинные Земли, села Гуран и деревни Булюшкина в Федеральную адресную инвестиционную программу – сегодня очередная наша цель стала реальностью.

Подрядчики добросовестно отнеслись к выполнению работ. Все выполнено в срок, качество соответствует нормативам, – отметил Сергей Тен.

Трасса «Вилюй» по итогам 2017 года была признана экспертами одной из самых аварийных федеральных магистралей России. За минувший год на дороге произошло 1084 аварии, в которых погибли 257 человек и пострадали более 1,6 тысячи. Теперь безопасность движения на обновленных участках существенно повысится, убежден депутат.

– На данный момент работаем над включением в ФАИП на 2019 год строительства путепроводов возле населенных пунктов Шерагул Тулунского района и Тулюшка Куйтунского района в местах пересечения Р-255 «Сибирь» с железной дорогой. В нашей области это последние участки, где федеральная трасса пересекает в одном уровне железнодорожные пути, – резюмировал Сергей Тен.