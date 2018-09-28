Сергей Тен: проект «Безопасные и качественные дороги» расширят

Москва, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект «Безопасные и качественные дороги» останется приоритетным в работе федерального Минтранса. Планируется, что до 2024 года в нормативное состояние должно быть приведено 85% улично-дорожной сети городских агломераций.

Как сообщает пресс-служба депутата ГД Сергея Тена, предварительное рассмотрение параметров проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», касающихся транспортной отрасли состоялось в комитете по транспорту и строительству Госдумы. Документ депутатам представил первый заместитель главы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов.

Объем федерального финансирования, который будет направлен на реализацию проекта, за шесть лет составит 1,445 трлн рублей федеральных средств и 3,1 трлн рублей региональных бюджетов – участников проекта. Увеличится и количество участников – с 38 агломераций сегодня до 48 в ближайший период, а это практически 86 городских поселений, в которых проживает более половины населения страны.

Также на заседании шла речь о реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Это и строительство, модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному коридору «Европа-Западный Китай», и развитие сети региональных аэропортов. План предусматривает реконструкцию 65 аэропортов, из них 38 – на Дальнем Востоке, железнодорожного транспорта, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба в 1,5 раза и развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения, морских портов России и Северного морского пути.

– Общий бюджет проекта оценивается в 6,3 трлн рублей, три из которых – федеральные средства. Реализация плана позволит существенно усовершенствовать транспортный каркас Российской Федерации, – отметил Сергей Тен.

Более детальное обсуждение параметров проекта федерального бюджета транспортной отрасли будет продолжено и далее, в осеннюю сессию.