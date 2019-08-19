Сергей Тен: реализация нацпроекта в долгосрочной перспективе позволит снизить затраты на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной сети городов

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале этого года стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По оценке Минтранса России, которая проводилась перед запуском нацпроекта, только в иркутской агломерации (Иркутск, Ангарск, Шелехов) состояние более 40% автодорог было признано неудовлетворительным. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен и председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол проверили ход работ на объектах дорожной сети в Ангарске и Иркутске, которые ведутся в рамках реализации национального проекта.

– Ангарск впервые со времен строительства города получает такие значительные ассигнования на автодороги. Участие в нацпроекте позволило округу решить массу накопленных многолетних проблем. Особых претензии к качеству работ на объектах, которые мы посетили сегодня, у меня нет, однако, до конца сезона у подрядчиков еще есть время, чтобы устранить мелкие недочеты, – отметил Сергей Тен.

По итогам осмотра проведено рабочее совещание с участием представителей правительства Иркутской области, глав муниципальных образований, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», ГИБДД.

– Реализация национального проекта в долгосрочной перспективе позволит снизить затраты на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной сети городов, входящих в состав агломераций. Важно не только качественно и эффективно освоить выделяемые деньги, но и строить такие дороги, чтобы их не переделывать через пять лет. Особое внимание нужно уделять содержанию дорог, безопасности. В стране на сегодняшний день на 100 тысяч человек населения гибнет более 13-ти человек в ДТП ежегодно, в Иркутской области порядка 14-ти человек. Тем временем, согласно указу президента, к 2024 году должны прийти к показателю, равному четырем погибшим. Чтобы добиться таких результатов, к работе по организации безопасности дорожного движения должны быть привлечены не только строители и правоохранительные органы, но и министерство здравоохранения, министерство образования. Необходимо больше информировать население о тех мерах, которые принимаются для улучшения обстановки, – говорит Сергей Тен.

По итогам совещания было решено продолжить контроль за реализацией проекта Иркутской области и составить перечень предложений для эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».