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22.05.2018

Сергей Тен: в 2030-х годах дороги России оснастят инфраструктурой для беспилотного движения

Москва, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В комитете по транспорту и строительству Государственной думы РФ 21 мая на общем собрании членов ассоциации «Цифровая эра транспорта» рассмотрели ряд шагов по взаимодействию в рамках проекта «Караван». Он предполагает оснащение всей российской федеральной сети дорог, входящей в международные транспортные коридоры, инфраструктурой для беспилотного движения.

– Такие участки в первую очередь появятся на дорогах М7 «Волга» и А181 «Скандинавия», – сообщил председатель собрания, депутат ГД Сергей Тен. – Реализация проекта – это недалекое будущее, 2030-е годы. Мы договорились, что ассоциация примет активное участие в совместном создании методологической базы проекта и в актуализации знаний в области дорожной карты интеллектуальных транспортных систем. Концепцию взаимодействия планируем представить в феврале 2019 года.

Также участники встречи обсудили точки общего соприкосновения с Центром исследований транспортных проблем мегаполисов по направлениям «Мобильность как услуга», «Умный город», которые уже входят в программу «Цифровая экономика РФ», сообщает пресс-служба Сергея Тена.

– Фактически большинство наших наработок, в том числе, и по взаимодействию с регионами, будут представлены на третьем Международном форуме «Интеллектуальные транспортные системы России», который пройдёт 27-28 сентября 2018 года, – отметил Сергей Тен.

Фото пресс-службы депутата

В ходе общего собрания ассоциации был сформирован наблюдательный совет, утверждено положение. В совет вошли помощник министра транспорта РФ Юрий Лахин, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Игорь Астахов, председатель Общественного совета министерства транспорта РФ, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин, президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» Николай Быстров. Председателем наблюдательного совета избран Игорь Астахов.

Также в ходе собрания в Ассоциацию был принят новый член – ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».

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