Сергей Тен: в бюджет Иркутской области поступило 335 миллионов рублей на реконструкцию путепровода на Джамбула

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Дополнительные деньги на путепровод на ул. Джамбула в размере 355 млн рублей уже перераспределены в бюджет Иркутской области. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил депутат Госдумы от региона Сергей Тен.

– Эти средства выделены сверх изначально запланированных лимитов. Они будут направлены на реконструкцию построенного еще в середине 20 века путепровода перед мостом через реку Иркут. Сейчас он находится в аварийном состоянии и изношен больше чем на 80%, при этом через него ежедневно проезжают десятки тысяч машин, – пишет Сергей Тен.

Он отмечает, что всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на модернизацию важнейшего инфраструктурного объекта Иркутска в 2019-2021 годах будет направлено более 1,2 млрд рублей.

– Благодарю министерство транспорта Российской Федерации и федеральное дорожное агентство за поддержку в решении вопросов развития транспортной сферы Иркутской области и планомерную работу в 2017-2018 годах, которая позволила предусмотреть эти средства в бюджете, – заявил депутат. – В настоящее время прошу горожан и гостей Иркутска с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые будут вызваны проведением строительных работ. Безопасность должна быть на первом месте.