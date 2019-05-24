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Транспорт
24.05.2019

Сергей Тен: в Иркутске необходимо создать Центр организации дорожного движения

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 24 мая, в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» рабочая группа проверила, как устраняются в Иркутске недостатки улично-дорожной сети в районе школ и детских садов.

Пресс-служба депутата Сергея Тена напоминает, что в 2017 году проект провел широкий интерактивный опрос жителей области «Дорога к школе». Было получено более 2500 ответов из 49 муниципалитетов. 331 проблемный участок выявлен только в Иркутске.

По итогам проведенной акции направлены запросы о необходимости устранить все недостатки улично-дорожной сети в районе образовательных учреждений и предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год выделение средств на эти работы. Из наиболее часто встречающихся проблем: дороги около школ признаны небезопасными, отсутствует освещение и пешеходные переходы, тротуары и парковочные места, некачественное покрытие дорог и опасные нерегулируемые перекрестки.

Комиссия сегодня проверила три проблемных участка: Бульвар Рябикова, 47а, Бульвар Рябикова, 27 и Ленинградскую, 75 в районе гимназии № 3.

Руководитель ТОС «Синегорье» Алла Асташова отмечает, что пешеходный переход около школы №5 вроде есть, но тротуара нет, знаки «Пешеходный переход» стоят только на одной стороне, доступная среда не обеспечена и освещения, как и парковочных мест для автомобилей, нет, хотя место позволяет. Искусственные неровности только, с одной стороны. Та же проблема по адресу Бульвар Рябикова, 27 вроде пешеходный переход есть, но безопасность перехода не обеспечивает, остановочные карманы расположены неправильно.

– В ходе опроса по адресу ул. Ленинградская, 75 (Гимназия № 3) большое число респондентов отметили отсутствие пешеходного перехода на перекресте ул. Муравьева и Ленинградская, что создает опасность для учащихся при проходе к школе. В 2018 году мы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» пешеходный переход в программу включили, но получили переход не на перекрестке, где ходят дети, а в стороне с привязкой к остановочному пункту. И как факт, мы сегодня наблюдаем массовые нарушения ПДД с переходом проезжей части в неположенном месте, – отмечает депутат Думы Иркутска, председатель Общественного совета «Безопасные дороги» Алексей Савельев.

По словам заместителя председателя комитета городского обустройства – начальника департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Андрея Пономарева, в год удается привести в порядок не больше 20 объектов возле учебных заведений – не хватает средств. Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев, отметил, что работа будет взята под контроль депутатов, вынесена на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения и комиссии по транспорту. Все рекомендации Общественного совета будут доведены до комитета городского обустройства администрации Иркутска. Он также подчеркнул, что благодаря активной позиции председателя ТОС «Синегорье» Аллы Асташовой, в этом году по программе БКД будут отремонтированы участки дороги от улицы Сергеева до остановки Жиркомбинат и участок улицы Сергеева от Аргунова до моста через реку Кая по объездной дороге микрорайона Первомайский.

Подводя итоги выездного совещания общественного совета, депутат Государственной Думы РФ, координатор проекта Сергей Тен, отметил, что сегодня утверждена «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы». В качестве ориентира разработчики планируют сократить смертность при дорожно-транспортных происшествиях с 13,5 человек на 100 тысяч населения до четырех погибших. Необходимо проанализировать причины роста аварийности и включить их в региональные программы безопасности дорожного движения: от повышения защищенности детей и пешеходов от ДТП, до мероприятий по предупреждению аварий на дороге по вине водителей и недолжного состояния дорожного полотна. При этом от исполнения национального проекта будет напрямую зависеть показатели руководителей всех уровней, от федеральных министров, губернаторов до руководителей муниципалитетов.

– Если мы такими темпами, по 20 проблемных участков в год будем приводить в соответствие, нам только в Иркутске потребуется лет 15. Не устаю повторять, всем заинтересованным сторонам надо приложить максимум усилий, чтобы в Иркутской области появилась Комплексная система безопасности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Необходимо создавать Центр организации дорожного движения в Иркутске и это прерогатива городской администрации. Данная система позволит существенно изменить ситуацию со смертностью и травматизмом, сохранит тысячи жизней. В России такие центры созданы во многих регионах, у наших соседей в Красноярске и Новосибирске. При этом львиная доля средств аккумулируется от штрафов за нарушение правил дорожного движения. С этого года Государственная Дума приняла закон, по которому эти штрафы поступают напрямую в региональные дорожные фонды на цели связанные с повышением безопасности дорожного движения. Небольшой пример, за 2018 год Иркутская область собрала штрафов в нарушителей ПДД более 667 млн рублей, более 50 процентов – это Иркутск. Парадокс в том, что Иркутск от региона получает всего 170 млн рублей. Поэтому хватит «делиться» и «воевать», давайте садится за стол переговоров, выстраивать конструктивный диалог и, наконец, начинать действовать. В конечном итоге, от системной, планомерной работы выиграют люди, – заключил Сергей Тен.

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