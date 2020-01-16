Сергей Тен: вопросы безопасности на переездах в приоритете совместной работы комитета по транспорту и строительству и РЖД

Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание комитета Государственной Думы по транспорту и строительству было посвящено подведению итогов работы РЖД в 2019 году, а также рассмотрению законопроектов по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, подводя итоги 2019 года, отметил рекордное количество перевезенных в прошедшем году пассажиров – 1 млрд 198 млн. При этом повышение безопасности на железнодорожном транспорте, в том числе на переездах, станет одним из приоритетов наступившего года.

– Деятельность железных дорог – важная экономическая составляющая для Иркутской области и всего Байкальского региона. ОАО «РЖД» и его дочерние структуры выступают крупнейшими работодателями, обеспечивающими социальные гарантии граждан. Кроме того, вопросы безопасности железнодорожных переездов – тема, которая последовательно отстаивается на площадке Государственной Думы и в комитете по транспорту и строительству в частности, – отметил депутат от Иркутской области, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Байкальском регионе Сергей Тен.

Он подчеркнул, что за последние два года проделана определенная работа по строительству новых путепроводов и пешеходных переходов в местах пересечения с Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями. Всего в России улучшение технических характеристик переездов позволило снизить уровень ДТП на них на 6%, а смертность c 67 до 31 случая.

– В рамках программы строительства автодорожных путепроводов планируется ликвидировать 485 железнодорожных переездов на одном уровне, – отметил парламентарий. – В частности, в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги « сформирован новый федеральный проект «Мосты и путепроводы», который объединит восстановление аварийных и предаварийных мостов в регионах, а также строительство и реконструкцию путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Программа реализуется с участием Минтранса России, УОБДД МВД России и ОАО «РЖД». В формировании программы активное участие принимал и депутатский корпус. В 2019 году в РЖД поступило 287 депутатских запросов по различным аспектам.

В ходе заседания в рамках подготовки к первому чтению был рассмотрен законопроект о внесении изменений в законодательство о здравоохранении и безопасности дорожного движения, касающийся использовании телемедицинских технологий при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. Как отмечает Сергей Тен, его принятие позволит осуществлять более оперативный и объективный контроль за состоянием здоровья водителей, что будет содействовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий, случившихся вследствие состояния здоровья водителей, не отвечающего предъявляемым требованиям.