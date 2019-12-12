Сергей Тен вошел в президиум экспертного совета Общеотраслевого центра компетенций РосдорНИИ

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен вошел в президиум дкспертного совета Общеотраслевого центра компетенций федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт».

Как сообщает пресс-служба депутата, целью создания экспертного совета является повышение эффективности реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет формирования рабочих групп по разным направлениям дорожной отрасли.

– По сути, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это формирование опорной дорожной сети регионов России. В 2024 году 50% региональных автомобильных дорог и автодорог агломераций должны соответствовать нормативному состоянию, в два раза планируется снижение очагов ДТП, социального риска. Смертность от дорожно-транспортных происшествий должна сократиться в 3,5 раза, – рассказал Сергей Тен.

Он напомнил, что недавно прошло выездное заседание МРГ «Байкал», которое было посвящено подведению итогов проекта БКАД в регионе. Его участники проговорили основные направления работы по национальному проекту. В первую очередь – это безопасность дорожного движения. По мнению Сергея Тена, все автомобильные дороги и улично-дорожная сеть, после завершения работ должны иметь необходимые элементы обустройства автомобильных дорог, обеспечивающие безопасность дорожного движения.

– Хорошего результата реально достичь только при выполнении нескольких условий. Во-первых, необходимо тесное взаимодействие регионов со службами ГИБДД. Во-вторых, должна быть персональная ответственность глав субъектов за показатели безопасности дорожного движения. В-третьих, качество выполняемых работ напрямую зависит от применения современных технологий и материалов. И в-четвертых, необходимо последовательно работать над обеспечением сохранности автомобильных дорог. Быть заинтересованными в конечном результате, значит, использовать максимальные возможности, которые представляют федеральные проектные офисы, – отметил депутат.

Он сообщил, что с 2020 года Общеотраслевой центр компетенций будет разрабатывать и транслировать обучающие программы, как по новым современным технологиям в строительстве, так и по применению лучших технологических решений повторного применения.

– Так что профильным ведомствам, министерствам, дирекциям и подрядным организациям, заинтересованным в эффективной реализации БКАД на своих территориях, необходимо использовать возможности экспертного совета и общеотраслевого центра компетенций, – подчеркнул Сергей Тен.