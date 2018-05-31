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01.06.2018

СМИ: «Ростех» пока не принял решения по иркутскому аэропорту

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Госкорпорация «Ростех» рассматривают возможности участия в строительстве нового терминала иркутского аэропорта, но решений по этому поводу пока не приняли. Об этом со ссылкой на компанию сообщает «Коммерсантъ».

– Говорить о конкретных параметрах участия и деталях пока крайне преждевременно, необходимо детально изучить экономику проекта, – цитирует представителя госкорпорации издание.

Вместе с тем, СМИ со ссылкой на свои источники передаёт, что приход структуры «Ростеха» в аэропорт Иркутска ожидаем и связан с возвращением в политику региона бывшего вице-губернатора Сергея Сокола, который намерен избраться в Заксобрание Иркутской области. Сейчас он занимает в госкорпорации пост советника гендиректора по развитию.

Напомним, в конце мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что Ростех выбран в качестве стратегического партнера для развития действующего международного аэропорта Иркутск. Глава региона пояснил, что Иркутская область совместно с одной из структур Ростеха создала совместное предприятие, которое «будет инвестировать в новый терминал на старой площадке». На встрече в Клубе публичной политики он подтвердил эту информацию и заявил, что в проекте будут участвовать два инвестора – Ростех и АО «Международный аэропорт Иркутск». Также губернатор заявил, что уже неоднократно говорил о вхождении в проект госкорпорации, несмотря на то, что ранее в контексте модернизации иркутского авиаузла и строительства нового терминала упоминался чаще всего «Новапорт».

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