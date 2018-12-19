Трамвайное кольцо, троллейбус в Ново-Ленино и 320 автобусов – в Иркутске разрабатывают новую схему общественного транспорта

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Для Иркутска разработана новая схема движения общественного транспорта с включением в нее Академического моста. На депутатских слушаниях в думе Иркутска о ней рассказал профессор ИРНИТУ Александр Михайлов. Он отметил, что существуют нормативы затрат времени при передвижении людей к месту работы, для каждого города они рассчитываются по определенному стандарту. И в них должно укладываться 90% передвигающихся к местам приложения труда. – Для Иркутска с его населением в 600 тысяч норматив составляет 37 минут, и в него укладывается только 55% человек, а не 90%, – отметил эксперт. Он также сообщил, что общественный транспорт на одном маршруте должен быть друга от друга не дальше, чем в 400-500 метров и частота его движения должна составлять не более пяти минут. – В Иркутске плотность движения общественного транспорта в полтора ниже нормативов. Прежде всего, это связано с катастрофической нехваткой магистральных улиц. До сих пор не достигнуты показания развития дорожной сети, которые закладывались в Генплане города в начале 70-х годов, – говорит Александр Михайлов. Он также отметил, что в Иркутске есть улицы, где проходит более 30-40 маршрутов. – А поскольку водитель на остановке собирает плату за проезд – у нас вообще ненормально работают остановочные пункты. Нагрузка на них превышает все существующие нормативы, что является одним из провоцирующих пробки факторов. При этом у нас очень высокая дублируемость маршрутов, причем у некоторых из них такой интервал движения, что их целесообразность – это фикция, – отметил эксперт. По результатам проведенных исследований количество маршрутов трамваев в Иркутске предлагается сократить до трех, один из которых будет следовать по кольцевому маршруту от железнодорожного вокзала. – По нашим расчетам два маршрута через Глазковский мост окажутся востребованными, – отметил Александр Михайлов. При этом депутаты выразили сомнения в обоснованности такого решения. В частности, прозвучали предложения заменить трамваи на более маневренные и не разрушающие так дороги троллейбусы или хотя бы пустить их только по центру, разгрузив Глазковский мост. – Необходимость использования трамваев обоснована тем, что эти маршруты могут перевозить 10-12 тысяч пассажиров в один конец, в этом сними ни автобусы, ни троллейбусы не могут конкурировать, – заявил докладчик. Но сеть троллейбусных маршрутов также будет меняться. Планируется создать контактную сеть на Академическом мосту. – Причем троллейбусы эффективнее всего использовать для связи левого и правого берегов, маршруты по Лермонтова и Академической из-за большой конкуренции с автобусами и маршрутками идут полупустыми, – отметил Александр Михайлов. Он отметил, что планируется создать выделенную контрполосу для общественного транспорта на улице 3-го июля с выходом на Ленина: – В результате такие районы, как Первомайский, Университетский, Академогородок и так далее получат затраты времени движения из центра, сопоставимые с затратами на легковых автомобилях. Причем востребованность этого направления, особенно в часы пик, такова, что есть смысл приобретать подвижной состав особо большой вместимости. Помимо этого рассматривается вариант создания троллейбусного маршрута от Рабочего Штаба через Иннокентьевский мост, Олега Кошевого с выходом на Розы Люксембург и далее на Баумана. – Изначально вообще предусматривалось строительство троллейбусного депо в Ново-Ленино, – отметил докладчик. Он рассказал, что нужно будет 70-80 новых троллейбусов, в том числе 50 из них требуется на маршрут в Ново-Ленино. На предлагаемые трамвайные маршруты хватит существующего парка. – Помимо городского электротранспорта мы подбирали костяк сети автобусных маршрутов, укомплектованных транспортом большой вместимости – у нас получилось 39. Нам нужно в таком случае около 320 автобусов, – сообщил Александр Михайлов. – В результате нам удастся снизить на 30-40 автобусов нагрузку на Глазковский мост и уменьшить интенсивность движения участке между стадионом «Труд» и площадью Сперанского. Депутаты усомнились в необходимости строительства контактной сети для троллейбусов. Виктор Ильичев отметил, что сейчас существует такой альтернативный вариант, как электробусы. Но содокладчик – начальник управления транспортного планирования АО «Институт «Стройпроект» (Санкт-Петербург) Виктория Калинина – отметила, что в одном из городов России, с которым они работали, есть опыт использования электробусов. И пока он не слишком удачный – техника не приспособлена к российским зимам, сейчас ее приходится постоянно модернизировать и дорабатывать. Депутаты отметили, что все предлагаемые проекты по модернизации транспортной инфраструктуры областного центра довольно дорогостоящие. Однако заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова пояснила, что местные власти рассчитывают на софинансирование из федерального бюджета, который в этом случае может взять на себя 96% затрат. В частности, город уже не первый год участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги», а также рассчитывает войти в обсуждаемую сейчас программу по ремонту мостов. Депутат Александр Квасов отметил, что при разработке программы развития общественного транспорта надо учесть еще и качество перевозок. В частности, он предложил контролировать, как оказывают услуги те или иные перевозчики и за хороший уровень поощрять их бюджетным субсидированием. 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