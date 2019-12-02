В Бурятии досрочно отремонтировали участок дороги от Улан-Удэ до Усть-Баргузина

Бурятия, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Баргузинский филиал АО «Труд» досрочно ввел в эксплуатацию участок автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на участке с 230-го по 254-й км.

Как сообщает пресс-служба АО «Труд», работы велись на последнем гравийном участке в течении двух строительных сезонов. После ввода в эксплуатацию дорога от Улан-Удэ до Усть-Баргузина стала полностью отвечать всем нормативным требованиям асфальтированной дороги третьей технической категории. За это время мостовой участок Усть-Баргузинского филиала возвел два моста через реки Максимиха и Духовая. При этом работу закончили раньше срока. Ход строительства региональной трассы контролировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

– Я хочу выразить слова благодарности акционерному обществу «Труд» за качественную, оперативную работу, – сказал он на торжественном открытии. – Мы по вашим дорогам ездим уже не первый год, они действительно очень качественные. Благодаря вашим стараниям и профессионализму теперь доехать из Улан-Удэ в Усть-Баргузин стало быстрее и, самое важное, - безопаснее. Спасибо вам за ваш труд.

За 10 лет работы силами Усть-Баргузинского филиала обновлено более 140 километров дороги, досконально изучены особенности местности. Трасса проходит по природоохранной зоне, поэтому вести буровзрывные работы здесь нельзя. Скальные грунты разрабатывают гидромолотом и тяжелыми бульдозерами. Реконструкция трассы ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Сделано очень большое дело. Совместными усилиями мы сдаем и открываем этот участок дороги, – резюмировал генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин. – Благодаря сплоченности коллектива наших дорожников удалось ввести этот объект раньше срока. При этом они выполнили свою работу качественно. Я всем желаю здоровья, успехов, благополучия.

В 2019 году Усть-Баргузинский филиал «Труда» ведет работы по трем государственным контрактам. Филиал также продолжает реконструкцию автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, на участке с 271-го по 291-й км. Протяженность объекта составляет 20,5 км. Работы начаты в конце 2018 года. Сдача объекта планируется в октябре 2022 года.