В Иркутске организуют митинг против повышения цен на бензин

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 июня запланирован митинг против роста цен на бензин.

Как сообщили Телеинформу в администрации Иркутска, митинг согласован. Он пройдет с 21.00 до 21.30 на сквере Кирова. Ожидается участие тысячи человек. Автомобили они должны будут разместить на парковке возле мэрии. В рамках акции также планируется запуск шаров.

В мэрии отметили, что организатором мероприятия выступает частное лицо.