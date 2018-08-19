В Иркутске заложили первый камень нового терминала аэропорта

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшее воскресенье, 19 августа, в Иркутске заложили первый камень нового современного терминала аэропорта. Это событие приурочили ко Дню воздушного флота РФ, в рамках которого на территории воздушной гавани проходили праздничные мероприятия – день открытых дверей, выставка воздушных судов, концерт и многое другое. Для всех гостей велась трансляция процесса закладки камня. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Ведерников, новый директор иркутского аэропорта Андрей Скуба и другие. Первый камень с памятной табличкой все они торжественно заложили, вооружившись мастерками и специально подготовленной для этого случая строительной смесью, на месте, где будет располагаться новый терминал. Его здание решено разместить на существующей территории аэропорта глубже, чем расположены существующие терминалы. Параллельно изменится и схема рулежных дорожек, появятся дополнительные парковки и новая транспортная развязка. Этот терминал будет принимать как внутренние, так и международные рейсы, он планируется более современным, в частности, предполагаются теплые «рукава», чтобы пассажиры могли сразу попадать на борт авиалайнеров. – Эта стройка назревала уже около 12-13 лет назад, когда мы реконструировали действующий терминал своими собственными силами, – рассказал Сергей Левченко. – За это время очень сильно вырос пассажиропоток, причем в последние годы он у нас растет быстрее, чем во многих регионах РФ. В позапрошлом году мы заняли первое место по росту пассажиропотока в странах СНГ, в прошлом году мы были в тройке лидеров. То есть, если бы мы отложили строительство нового терминала, мы стали бы задыхаться уже через один-два года. Поэтому мы в ускоренном темпе прошли процесс выбора места строительства терминала, привязки его к взлетно-посадочной полосе, определились, что будет вокруг него. Здесь с противоположной стороны разместится большой перрон для автомобилей, там же будут стоять самолеты, чтобы все могли видеть, как развивается авиация. Наша задача в течение двух лет этот терминал построить. Мы надеемся в 2020 году принимать чемпионат мира по хоккею с мячом и постараемся сделать так, чтобы все команды прибывали уже в новый терминал. Мы в прошлом году преодолели планку в два миллиона пассажиров в год, в этом году будет гораздо больше. Этот терминал будет спокойно обслуживать три миллиона пассажиров. Сергей Левченко и Александр Ведерников закладывают первый камень нового терминала аэропорта Глава региона рассказал, что проект нового терминала уже почти готов: – В ближайшее время он будет передан на экспертизу в Росавиацию, при этом все предварительные работы, которые мы имеем право делать до прохождения экспертизы, начались, по сути дела, сегодня. Внешний вид нового здания навевает ассоциации с волнами, с Байкалом – на мой взгляд, архитекторы поработали очень хорошо, оно будет гораздо красивее, чем существующий сегодня терминал. Губернатор сообщил, что приблизительная стоимость нового терминала вместе с рулежными дорожками около 7 млрд рублей. – Все это – средства инвестора, которым станет «Рампорт», дочерняя компания «Ростеха», – отметил он. – Но мы планируем еще параллельно сделать двухуровневую развязку на Ширямова, чтобы было удобно подъезжать – ее стоимость в эту сумму не входит. Городская часть застройки будет за средства бюджета. Проект нового терминала аэропорта Что касается действующего терминала аэропорта, то с его дальнейшей судьбой пока не определились. – По старым зданиям есть несколько вариантов, в том числе – сделать там помещение, чтобы проводить различные выставки – типа «Экспоцентра». Но в этом случае потребуется определенная реконструкция, возможно, надо будет связать его с новым терминалом галереями, чтобы было удобно их использовать уже в новом качестве, – сообщил Сергей Левченко. Значимость строительства нового терминала отметило и руководство иркутского аэропорта. – Приближается юбилей воздушного флота страны, а иркутский аэропорт – второй в России по возрасту международный аэропорт. И строительство терминала позволит укрепить наше лидирующее положение в регионе, – заявил Андрей Скуба. – Закладка первого камня для строительства нового терминала – подтверждение того, что все развивается, ничто не стоит на месте. К 2020 году он будет построен, и это только первый шаг в развитии авиационной инфраструктуры в Иркутской области, – подчеркнул председатель совета директоров Александр Пасюк. Сергей Левченко сообщил, что строительство нового терминала не отменяет планов по созданию нового аэропорта за чертой города. – Для дальнейшего развития всей нашей агломерации мы будем параллельно строить новый аэропорт и он будет рассчитан ан гораздо большее количество пассажиров, чем этот терминал. Но те семь-восемь лет, за которые мы рассчитываем построить новый аэропорт, мы бы просто не пережили с существующим, – пояснил глава региона. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске аэропорт иркутск

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