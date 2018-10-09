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10.10.2018

В Иркутской области закрыта навигация на всех реках, кроме Ангары

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с сегодняшнего дня, 10 октября, закрыта навигация на всех реках, кроме Ангары.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на всей территории региона отмечается понижение температуры воздуха – на водных объектах начинаются процессы ледообразования. Выходить на маломерных судах в это время на водоёмы опасно для жизни судоводителя и пассажиров. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус судна и двигатель, что может привести к происшествиям.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам информируют о закрытии навигации на реках Иркутской области с 10 октября до 1 мая, исключение – река Ангара, где движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря.

В ближайшие дни завершат работу 29 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.

– Призываем воздержаться от пользования плавсредствами по завершении сезона навигации. Сейчас практически весь ведомственный флот ГИМС МЧС по Иркутской области находится на консервации до весны. Инспекторы продолжают пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон. Для реагирования на происшествия будут задействованы суда на воздушной подушке и аэроглиссеры, – уточнил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

Согласно постановлению правительства Иркутской области, допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) – с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре – с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал – с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах – с 15 мая до 1 ноября.

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