«Заповедное Прибайкалье» готово разработать проект дороги по Ольхону от Харанцов до Хобоя

Ольхонский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» занимается разработкой проекта дороги по Ольхону от Харанцов до мыса Хобой.

Как сообщил директор учреждения Умар Рамазанов, эту дорогу предлагается класть плиточным методом, который в советское время использовался в районах Крайнего Севера. По его словам, гарантия при таком способе строительства – около 30 лет, при этом он более экологичен и экономичен.

Сейчас предложения по этому проекту направлены на федеральный уровень. Если инициатива будет поддержана, «Заповедное Прибайкалье» рассчитывает уже в 2020 году заказать разработку проектно-сметной документации. Предполагается, что на это потребуется около 70 млн рублей. Стоимость реализации самого проекта – около миллиарда рублей.

Что качается дороги от паромной переправы до Хужира, то специалисты нацпарка принимают участие в согласовании проектов – их для трех участков готовят три разных проектных организации.

– Мы выполнили научное обоснование строительства с рекомендациями, – сообщил Умар Рамазанов. – Там были большие выходы на нетронутые природные территории, все наши рекомендации приняты. Сейчас, насколько я знаю, наши коллеги зашли на федеральную экологическую экспертизу.

Он также рассказал, что нацпарк за счет собственных средств отмежевал дорогу. Теперь эти документы представлены на согласование в теруправление Росимущества.