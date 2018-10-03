Жители «Современника» остались без автобусного сообщения с Иркутском

Иркутский район, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители нового микрорайона «Современник» в Иркутском районе с 1 октября остались без автобусного сообщения с областным центром. Вопрос с обеспечением жителей общественным транспортом в худшем случае решится не раньше ноября 2018 года, рассказал Телеинформу депутат думы Дзержинского МО, куда входит «Современник», Андрей Бабак. Ранее жители «Современника» добирались до города на автобусах №426, которые ходили до сквера имени Кирова. Его по соглашению с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, которое курирует межмуниципальные маршруты, около полутора лет обслуживал один и тот же перевозчик. Соглашение закончилось 1 октября, после этой даты автобусы перестали ходить. – Маршрут экономически не выгоден, поскольку он дублирует маршрут №98, который ходит от окраины посёлка Дзержинск до Иркутска, пассажиропоток, конечно, совершенно небольшой. Но дело в том, что до остановки этих автобусов идти 700 метров вдоль Голоустнеского тракта. Обочина для пешеходов тут не оборудована, фактически, это просто протоптанная тропинка, которая в дождь и непогоду превращается в месиво. Плюс ко всему тут нет никаких ограждений, то есть это достаточно опасное передвижение по тракту, – говорит Андрей Бабак. К старому перевозчику, к слову, у пассажиров тоже были свои претензии. Например, не всегда водители соблюдали расписание и маршрут. Эту проблему удалось решить с помощью специальных устройств на автобусах, которые помогали отслеживать время движения транспорта. Возникали конфликты и по поводу тарифа. Изначально стоимость проезда была установлена на уровне 20 рублей, потом перевозчик самовольно поднял её до 25 рублей. В итоге после нескольких встреч сторон вернули старую цену. Стоит отметить, что всего в микрорайоне проживает около 800 человек, примерно треть из них пешеходы, которым общественный транспорт необходим. Несмотря на то, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заранее знало, когда закончится соглашение с перевозчиком на маршрут №426, тендер на выбор нового подрядчика ведомство запланировало лишь на 16 октября. – Минтранс должен контролировать эти моменты, но по каким-то непонятным причинам тендер был назначен на эту дату. Соответственно, пока его проведут, пока соответствующие документы соберутся, перевозчик выйдет не ранее начала ноября. То есть, грубо говоря, месяц жители остаются вообще без сообщения. Кроме того, пока вообще перевозчики не изъявляли желания зайти на этот маршрут. Он сейчас пока только перспективный, поскольку скоро будет сдаваться вторая очередь «Современника», пассажиропоток увеличится, – рассказывает депутат. Тем не менее, Минтранс какие-никакие пути решения ищет, в том числе, помогает найти нового перевозчика на время тендера. Была, в частности, достигнута договорённость, что ведомство выдаст компании, которая будет согласна перевозить жителей «Современника» в город, временную карту маршрута – документ, без которого перевозки невозможны. На маршрут даже нашли уже индивидуального предпринимателя, две маршрутки должны были выйти на линию 2 октября, но этого не произошло. – Помощник предпринимателя пояснил, что трудовых взаимоотношений с водителями маршрута у перевозчика нет, соответственно, рычагов управления никаких не существует. Здесь уже зависит от желания водителя маршрутки, будет он выходить или нет. Сейчас они отказались от этого маршрута, – говорит Андрей Бабак. По мению депутата, самым оптимальным вариантом, возможно, было бы целиком пересмотреть маршрутную схему, чтобы автобусы не дублировали друг друга, и не было битвы за пассажиров. Пока же жители «Современника» сплотились и добираются до города и обратно либо благодаря кличу в мэссенджерах от автомобилистов, готовых взять пассажиров с собой, либо вскладчину оплачивая такси. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске иркутск

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