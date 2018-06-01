|Транспорт
|02.06.2018
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120-летие со дня прибытия первого поезда в Иркутск отметят на ВСЖД в начале августа
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Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге начались подготовительные мероприятия к празднованию 120-летия со дня прибытия первого поезда в Иркутск.
В честь знаменательного события в рамках праздничной программы ко Дню железнодорожника 4 августа 2018 года на вокзале Иркутск-Пассажирский состоится театрализованное историческое костюмированное представление. Для воссоздания событий 1898 года оборудуется специальный ретро-состав на паровозной тяге, изготавливаются декорации.
Завершением праздника станет красочный фейерверк.
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