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02.06.2018

120-летие со дня прибытия первого поезда в Иркутск отметят на ВСЖД в начале августа

Иркутск, 2.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге начались подготовительные мероприятия к празднованию 120-летия со дня прибытия первого поезда в Иркутск.

В честь знаменательного события в рамках праздничной программы ко Дню железнодорожника 4 августа 2018 года на вокзале Иркутск-Пассажирский состоится театрализованное историческое костюмированное представление. Для воссоздания событий 1898 года оборудуется специальный ретро-состав на паровозной тяге, изготавливаются декорации.  

В июне – августе в музее истории ВСЖД будут организованы исторические чтения, в том числе и об этом памятном событии, пройдут тематические выставки. Экспозиции будут расположены и в здании вокзала Иркутск-Пассажирский. Также в свет выйдет документальный фильм, посвященный дате и истории Восточно-Сибирской железной дороги в целом.

Пользователи сети интернет смогут проверить свою эрудированность, ответив на вопросы викторины «Прибытие первого поезда в Иркутск», которая будет размещена на сайте магистрали vszd.rzd.ru.

Завершением праздника станет красочный фейерверк.

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