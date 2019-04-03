ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Транспорт
04.04.2019

«Аэрофлот» на рейс Москва-Иркутск и обратно выпустил аэробус А330-300

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Аэрофлот» начала совершать рейс Су1442-1443 Москва-Иркутск и обратно на аэробусе А330-300. Об этом сообщается на странице иркутского аэропорта в соцсети «Фейсбук».

Этот широкофюзеляжный лайнер берёт на борт до 300 пассажиров.

В настоящее время «Аэрофлот» ежедневно совершает четыре рейса из Москвы в Иркутск и обратно. Аэропорт Иркутска получил разрешение на приём и обслуживание аэробусов А-330 в сентябре 2014 года.

Напомним, с апреля 2018 года из Иркутска в Москву летал лоукостер «Победа», который является дочерним предприятием «Аэрофлота». В феврале 2019 года стало известно, что перевозчик исключает эти полёты из своего летнего расписания. Несколько дней спустя в авиакомпании заявили, что полёты прекращены из-за отказа аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой. Позже выяснилось, что фактической причиной прекращения авиасообщения оказался не отказ аэропорта соблюдать новые правила, а внутренние мотивы авиакомпании. «Победу» не устраивают скорость и стоимость обслуживания самолётов в Международном аэропорту Иркутск. Сейчас вопрос решается, возможно, что лоукостер вернётся в Иркутск осенью 2019 года.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске