«Аэрофлот» на рейс Москва-Иркутск и обратно выпустил аэробус А330-300

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «Аэрофлот» начала совершать рейс Су1442-1443 Москва-Иркутск и обратно на аэробусе А330-300. Об этом сообщается на странице иркутского аэропорта в соцсети «Фейсбук».

Этот широкофюзеляжный лайнер берёт на борт до 300 пассажиров.

В настоящее время «Аэрофлот» ежедневно совершает четыре рейса из Москвы в Иркутск и обратно. Аэропорт Иркутска получил разрешение на приём и обслуживание аэробусов А-330 в сентябре 2014 года.

Напомним, с апреля 2018 года из Иркутска в Москву летал лоукостер «Победа», который является дочерним предприятием «Аэрофлота». В феврале 2019 года стало известно, что перевозчик исключает эти полёты из своего летнего расписания. Несколько дней спустя в авиакомпании заявили, что полёты прекращены из-за отказа аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой. Позже выяснилось, что фактической причиной прекращения авиасообщения оказался не отказ аэропорта соблюдать новые правила, а внутренние мотивы авиакомпании. «Победу» не устраивают скорость и стоимость обслуживания самолётов в Международном аэропорту Иркутск. Сейчас вопрос решается, возможно, что лоукостер вернётся в Иркутск осенью 2019 года.