Аэропорт Иркутска: несмотря на снегопад, все рейсы прибыли в город по расписанию

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Все рейсы прибыли в аэропорт Иркутска 2 декабря по расписанию, несмотря на обильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Уборка снега с поверхностей взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок воздушных судов началась еще накануне – 1 декабря в 20.00. На уборку вышли 20 единиц техники аэродромной службы. Они работали без перерывов всю ночь. В числе занятой техники – шесть плужно-щеточно-продувочных машин, две из которых поступили на предприятие в январе этого года. Также с ночи работал шнекороторный снегоочиститель: эта техника специальным спиралевидным механизмом убирает снег с обочин взлетно-посадочной полосы и отбрасывает его на 40 метров в сторону.

Задержка на вылет составляла 2 декабря не больше 15 минут. Дополнительное время требовалось на обработку воздушных судов противообледенительной жидкостью перед полетом.