|Транспорт
|14.05.2018
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Активисты предлагают построить в Иркутске бесплатное метро
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Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске активисты собирают подписи в поддержку строительства частного надземного метро в Иркутске и пригородах. Как заявляют инициаторы, метро должно стать бесплатным.
Организаторы поясняют, что «целью сбора объявляется подготовка к проведению городского референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров». Бесплатный проезд предлагают обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.
Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро. По законодательству Иркутской области о местном референдуме следует собрать от 20 тысяч подписей жителей города для назначения референдума.
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