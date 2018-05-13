Активисты предлагают построить в Иркутске бесплатное метро

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске активисты собирают подписи в поддержку строительства частного надземного метро в Иркутске и пригородах. Как заявляют инициаторы, метро должно стать бесплатным.

Организаторы поясняют, что «целью сбора объявляется подготовка к проведению городского референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом для пассажиров». Бесплатный проезд предлагают обеспечить за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

Активисты считают, что после проведения референдума будет проще добиться у городских властей разрешения на строительство частного метро. По законодательству Иркутской области о местном референдуме следует собрать от 20 тысяч подписей жителей города для назначения референдума.

СПРАВКА:

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Сбор подписей за референдум

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