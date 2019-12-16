ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Транспорт
17.12.2019

Андрей Чернышев: необходимо защитить права пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха

Бодайбинский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние три года в связи с некорректным оформлением авиакомпаниями проездных документов компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно не получили около 100 пенсионеров Бодайбинского района. Они смогли вернуть затраченные на дорогу средства только через суд.

Об этом депутату Государственной Думы Андрею Чернышеву рассказали жители северной территории во время его рабочей поездки в Бодайбо.

В числе досадных «ошибок» авиаперевозчиков при оформлении документов: некорректное отображение стоимости перевозки, класса авиаперелета, исправления, ошибки при внесении паспортных данных пассажиров и прочее.

– На начальном этапе я проработал вопрос с областной прокуратурой, получив предложения и рекомендации по недопущению злоупотреблений при реализации прав граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, – отметил Андрей Чернышев. – В первую очередь нужно наделить Пенсионный фонд полномочиями по истребованию у авиаперевозчиков необходимой информации, отражаемой в проездных документах, для оформления компенсаций.

Для этого необходимо внести изменения в установленные постановлением правительства правила компенсации расходов и административный регламент ПФР по предоставлению данной госуслуги. Заботясь об интересах своих избирателей, депутат направил обращения в соответствующее министерство и Пенсионный фонд с просьбой проработать вопрос о внесении предлагаемых дополнений в регламентирующие документы.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
Андрей Чернышев: необходимо защитить права пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха17.12.2019
Бодайбинский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние три года в связи с некорректным оформлением авиакомпаниями проездных документов компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно не получили около 100 пенсионеров Бодайбинского района. Они смогли вернуть затраченные на дорогу средства только через суд.
СМИ: «Новапорт» по-прежнему заинтересован в приобретении аэропорта Иркутска16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Новапорт» (владеет 16 региональными аэропортами) сохраняет интерес к приобретению новых аэропортов Сибири. В частности, холдинг рассматривает возможность приобретения аэропорта Иркутска и аэропорта Омск-Федоровка, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич.
ПГК маршрутизировала поток порожних вагонов на ВСЖД для вывоза угля16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ПГК маршрутизировала поток порожних вагонов на ВСЖД для вывоза угля. Благодаря этой технологии оборот вагонов Первой грузовой компании (ПГК) между Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД, ст. Тайшет) и углепогрузочными станциями Красноярской (КрасЖД) и Западно-Сибирской магистралями (ЗСЖД) ускорился на 2 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Самолёт из Иркутска в Красноярск вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет Ан-148, следовавший 15 декабря из Иркутска в Красноярск, вернулся после взлёта в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Сергей Тен вошел в президиум экспертного совета Общеотраслевого центра компетенций РосдорНИИ13.12.2019
2019-12-13-05-36-39
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен вошел в президиум дкспертного совета Общеотраслевого центра компетенций федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт».
На ИАЗе собрали фюзеляж самолета МС-21, который пройдет испытания с российским двигателем13.12.2019
-21-
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) – завершена сборка фюзеляжа самолета МС-21. Этот самолет пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
Депутат Госдумы Михаил Щапов: малым аэропортам угрожает банкротство в связи с монополией на услуги охраны13.12.2019
2019-12-13-03-09-31
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который дает возможность малым аэропортам выбирать организации для охраны своей территории. Депутат ГД от Иркутской области Михаил Щапов – один из соавторов этого документа.
В Иркутске на три дня закрыли проезд по улице Пролетарская13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 13 декабря до 20:00 16 декабря закрыто движение транспорта по улице Пролетарская на участке от улицы Рабочая до улицы Польских Повстанцев.
Три ледовые переправы открыты за сутки в Иркутской области12.12.2019
2019-12-12-03-24-40
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За сутки в Иркутской области открыты еще три ледовые переправы.
В Иркутске до конца года перекрыт проезд по переулку Сударева у наркодиспансера11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 11 декабря до 23:00 31 декабря перекрыто движение автомобилей по проезжей части переулка Сударева в районе здания №6.
Из Иркутска в Читу и Красноярск в канун новогодних праздников будут ходить дополнительные поезда11.12.2019
2019-12-11-08-38-47
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки между Читой, Иркутском и Красноярском, будут назначены дополнительные разовые поезда №№ 519/520 Чита – Иркутск – Чита и №№ 205/206 Красноярск – Иркутск – Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске с 10 по 16 декабря закрыта для проезда улица Сахалинская10.12.2019
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 10 по 16 декабря закрыта для проезда улица Сахалинская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске планируют запретить движение автотранспорта свыше 3,5 тонн по улице Урицкого10.12.2019
Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение автотранспорта по улице Урицкого в Иркутске, в том числе для обслуживания зданий, полностью запретят в период с 8.00 до 21.00.
В Эхирит-Булагатском районе под давлением прокуратуры построили мост10.12.2019
Эхирит-Булагатский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе под давлением прокуратуры построили мост через Куду.
На Лене открыта ледовая переправа «Киренск-Алексеевск»10.12.2019
2019-12-10-04-05-59
Киренский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - После технического освидетельствования допущена к эксплуатации ледовая дорога в Киренском районе на реке Лене.
До конца 2019 года на ВСЖД появится еще четыре пешеходных перехода10.12.2019
-2019-
Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги завершаются работы по строительству четырех пешеходных переходов на станциях Посольская, Черемхово и Гончарово, а также на участке Утулик – Байкальск (5346 км), они будут сданы до конца 2019 года.
СМИ: эксперт оценил план введения электронных договоров купли-продажи машин10.12.2019
Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил идею министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с МВД ввести электронный договор купли-продажи машин. Об этом пишут argumenti.ru.
Дорожные службы Приангарья привлечены к ответственности за плохое содержание дорог Бодайбинского района09.12.2019
2019-12-09-04-29-24
Бодайбинский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожные службы Приангарья привлечены к ответственности за плохое содержание дорог Бодайбинского района. Основанием для вмешательства прокуратуры стало обращение мэров Бодайбо и района, сообщает пресс-служба ведомства.
На Иркутском авиазаводе рассказали об управлении МС-2107.12.2019
Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» выпустила новый ролик о самолёте МС-21. В видео рассказывается об особенностях управления лайнером.
В иркутском аэропорту зафиксировали рекорд по пассажиропотоку07.12.2019
Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рекордные показатели пассажиропотока фиксируют в аэропорту Иркутска. За 11 месяцев 2019-го предприятие обслужило 2 млн 269 тысяч 306 человек, что на 11,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
В Киренском районе возле обрушенного моста через Макаровку уложили временный настил06.12.2019
2019-12-06-03-30-52
Киренский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временный объезд моста через реку Макаровка в Киренском районе открыт 5 декабря в 23.00. Его организовали рядом с обрушенным мостом в виде бревенчатого настила (лежневка) шириной шесть метров, в настоящее время идет отсыпка щебнем, сообщает пресс-служба губернатора.
Первая ледовая переправа для автомобилей открыта в Иркутской области05.12.2019
Нижнеудинский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Через реку Уда в деревню Казачья Бадарановка Нижнеудинского района открылась автомобильная ледовая переправа.
«ИрАэро» вернет лизингодателю все Boeing 777 из-за низкой загрузки05.12.2019
2019-12-05-04-55-28
Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» временно откажется от эксплуатации широкофюзеляжных самолетов Boeing 777-200.
Иркутский аэропорт прошёл сертификацию Росавиации04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный аэропорт Иркутска соответствует всем сертификационным требованиям годности к эксплуатации. Об этом заявил его генеральный директор Андрей Скуба, сообщает пресс-служба губернатора.
ЗС Приангарья в феврале заслушает отчет правительства региона по ситуации с иркутским аэропортом04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области намерено в феврале 2020 года заслушать отчет правительства региона по ситуации с иркутским аэропортом. Решение принято 4 декабря на сессии областного парламента.
В Иркутске с 5 по 6 декабря перекроют движение по улице Лапина04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 по 6 декабря перекроют движение для автотранспорта по улице Лапина в районе дома №16. Об этом сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».
В Киренском районе ввели режим ЧС в связи с обрушением моста04.12.2019
Киренский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе из-за того, что большегруз, гружёный лесом, разрушил мост через реку Макаровка, по распоряжению мэра ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
На дороге Усть-Кут-Киренск из-за большегруза обрушился мост через реку Макаровка04.12.2019
2019-12-04-03-28-55
Киренский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе вечером 3 декабря во время движения большегруза обрушился мост через реку Макаровка. Для водителей легковушек организован объездной маршрут через реку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
С октября 2020 года ГИБДД планирует исключить из экзамена на права «площадку»04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Во вторник, 3 декабря, стало известно, что Госавтоинспекция намерена исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Предполагается, что это произойдет с октября 2020 года, сообщают argumenti.ru.
Сергей Петров заявил, что дороги Ангарска не будут посыпать соляными смесями03.12.2019
Ангарск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Сергей Петров принял решение отказаться от использования соли на дорогах Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на аккаунт главы города в социальных сетях.
Правительство Приангарья: 285 единиц техники задействовали в уборке дорог региона 2 декабря03.12.2019
-285-2-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На дорогах Иркутской области 2 декабря работало 285 единиц техники «Дорожной службы» региона. Среди них 77 комбинированных дорожных машин, 60 автогрейдеров, 30 экскаваторов и тракторов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Восстановлено движение большегрузов на Култукском тракте02.12.2019
Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Восстановлено движение большегрузов в обе стороны на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Аэропорт Иркутска: несмотря на снегопад, все рейсы прибыли в город по расписанию02.12.2019
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Все рейсы прибыли в аэропорт Иркутска 2 декабря по расписанию, несмотря на обильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Бурятии досрочно отремонтировали участок дороги от Улан-Удэ до Усть-Баргузина02.12.2019
2019-12-02-09-35-31
Бурятия, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Баргузинский филиал АО «Труд» досрочно ввел в эксплуатацию участок автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» на участке с 230-го по 254-й км.
Сбербанк и Aviasales назвали топ-10 самых популярных туристических направлений россиян на Новый год02.12.2019
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) и туристический сервис Aviasales составили рейтинг наиболее популярных направлений для отдыха россиян на новогодние праздники.
Читать все новости раздела «Транспорт»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске