Андрей Чернышев: необходимо защитить права пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха

Бодайбинский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За последние три года в связи с некорректным оформлением авиакомпаниями проездных документов компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно не получили около 100 пенсионеров Бодайбинского района. Они смогли вернуть затраченные на дорогу средства только через суд.

Об этом депутату Государственной Думы Андрею Чернышеву рассказали жители северной территории во время его рабочей поездки в Бодайбо.

В числе досадных «ошибок» авиаперевозчиков при оформлении документов: некорректное отображение стоимости перевозки, класса авиаперелета, исправления, ошибки при внесении паспортных данных пассажиров и прочее.

– На начальном этапе я проработал вопрос с областной прокуратурой, получив предложения и рекомендации по недопущению злоупотреблений при реализации прав граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, – отметил Андрей Чернышев. – В первую очередь нужно наделить Пенсионный фонд полномочиями по истребованию у авиаперевозчиков необходимой информации, отражаемой в проездных документах, для оформления компенсаций.

Для этого необходимо внести изменения в установленные постановлением правительства правила компенсации расходов и административный регламент ПФР по предоставлению данной госуслуги. Заботясь об интересах своих избирателей, депутат направил обращения в соответствующее министерство и Пенсионный фонд с просьбой проработать вопрос о внесении предлагаемых дополнений в регламентирующие документы.