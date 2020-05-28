Ассоциация туроператоров спрогнозировала цены на авиабилеты летом 2020 года

Москва, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали о судьбе цен на авиабилеты по России этим летом. Кроме того, они считают, что для доходности рейсы должны подорожать в два раза, но принять такие меры сейчас невозможно, пишут argumenti.ru .

– Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить, – пояснила гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

В Ассоциации считают, что в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или чуть ниже ее, а уже в июле цена на билеты может подняться из-за повышения спроса. Однако эксперты отметили, что коронавирусная пандемия и введённые из-за нее ограничения не позволяют сделать максимально точный прогноз. Они пришли к выводу, что развитие эпидемиологической обстановки непредсказуемо.