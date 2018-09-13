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14.09.2018

Аукцион на оказание услуг санавиации в Иркутской области выиграла авиакомпания "Ангара"

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Информация об итогах конкурса опубликована на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составит 59 620 444 рублей.

АК "Ангара" стала единственной авиакомпанией, принявшей участие в торгах. Аукционная комиссия признала предоставленную документацию полностью соответствующей требованиям аукциона. Таким образом, именно АО "Авиакомпания "Ангара" будет выполнять полеты для нужд санитарной авиации в труднодоступных районах Иркутской области с момента заключения контракта и до 31 декабря 2018 года.

Напомним, ранее Иркутский областной центр медицины катастроф расторг контракт на оказание авиационных услуг из-за недобросовестного его выполнения со стороны исполнителя - ООО «Авиакомпания «Скол». За два месяца перевозчик сорвал семь вылетов к больным и пострадавшим, поэтому договор с ним расторгли в одностороннем порядке, а Центр медицины катастроф направил обращение о включении сведений в отношении перевозчика в реестр недобросовестных поставщиков.

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