|Транспорт
|14.09.2018
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Аукцион на оказание услуг санавиации в Иркутской области выиграла авиакомпания "Ангара"
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Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Информация об итогах конкурса опубликована на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составит 59 620 444 рублей.
АК "Ангара" стала единственной авиакомпанией, принявшей участие в торгах. Аукционная комиссия признала предоставленную документацию полностью соответствующей требованиям аукциона. Таким образом, именно АО "Авиакомпания "Ангара" будет выполнять полеты для нужд санитарной авиации в труднодоступных районах Иркутской области с момента заключения контракта и до 31 декабря 2018 года.
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