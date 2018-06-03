Авиакомпания «Ангара» выполнила первый рейс Иркутск-Красноярск-Алматы

Иркутск, Алматы, 4.06.18 (ИА "Телеинформ"), - 3 июня состоялся первый рейс авиакомпании «Ангара» в Алматы, который связал два сибирских города - Иркутск и Красноярск - с крупнейшим городом Казахстана. Полеты будут выполняться на самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Для пассажиров из Иркутска, с удобной пересадкой в Красноярске, путь в Алматы займет 6 часов 25 минут. Для пассажиров из Красноярска - 3 часа 5 минут.

Рейсы из сибирских городов будут осуществляться каждый четверг и воскресенье. Обратные вылеты из Алматы в Красноярск и Иркутск – каждую пятницу и понедельник.

Авиакомпания «Ангара» при поддержке Управления туризма и внешних связей города Алматы и туристского информационного центра Visit Almaty организовала информационный тур. Участники тура, журналисты и блогеры из Иркутска и Красноярска, расскажут в своих блогах и СМИ о лучших туристических местах.

Увидеть достопримечательности и познакомиться с туристическими возможностями Алматы можно уже сейчас в социальных сетях по хэштегам: #иркутск_алматы, #красноярск_алматы, #kja2ala.

Приобрести билеты можно на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах.