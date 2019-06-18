|Транспорт
|19.06.2019
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Авиакомпания «ИрАэро» передала в залог банку «Солидарность» 22 самолетных двигателя
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Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «ИрАэро» передала в залог банку «Солидарность» 22 самолетных двигателя. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».
– В залог переданы двигатели АИ-24 и АИ-24ВТ, выпущенные с 1966 по 1982 годы. Срок выполнения обязательств по двум подписанным договорам залога истекает 28 декабря 2022 года, еще по одному - 24 января 2023 года, – отмечает агентство.
Напомним, в марте Корпорация развития Иркутской области вела переговоры с собственниками и кредиторами авиакомпании «ИрАэро» о выкупе у них контрольного пакета акций перевозчика. В апреле губернатор Иркутской области Сергей Левченко на КЭФ-2019 подтвердил намерения региона.