Авиакомпания «ИрАэро» передала в залог банку «Солидарность» 22 самолетных двигателя

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожных переездах Иркутской области с начала 2019 года зафиксировали более 330 случаев нарушений правил дорожного движения. Самым частым из них является проезд на запрещающий сигнал светофора, из-за которых на сегодняшний день случилось семь ДТП, из них три со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.