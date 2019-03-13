Авиакомпания S7 Airlines в июне запускает прямые рейсы «Иркутск – Улан-Удэ»

Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 июня 2019 года авиакомпания «S7 Airlines» открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться до пяти раз в неделю. Вылет из аэропорта Иркутска – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 13:15, прилет в Улан-Удэ в 14:10. Обратный рейс вылетает в 15:00 и прилетает в Иркутск в 16:00. По четвергам самолет вылетает в 14:20 и прилетает в Улан-Удэ в 15:15. Обратный рейс – в 16:05, прилетает в Иркутск в 17:10.

Полеты между Иркутском и Улан-Удэ будут осуществляться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне эконом-класса.