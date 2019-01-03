|Транспорт
|03.01.2019
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Авиакомпания «СиЛА» с 7 января начнет выполнять рейсы из Улан-Удэ в Иркутск
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Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «СиЛА» с 7 января начнет выполнять ежедневные рейсы из Улан-Удэ в Иркутск.
Об этом генеральный директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов сообщил на своей
Рейсы будут осуществляться на самолёте Ан-28. Вылет из Улан-Удэ будет в 6.15, вылет из Иркутска в 19.05.
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