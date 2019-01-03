Авиакомпания «СиЛА» с 7 января начнет выполнять рейсы из Улан-Удэ в Иркутск

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «СиЛА» с 7 января начнет выполнять ежедневные рейсы из Улан-Удэ в Иркутск.

Об этом генеральный директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов сообщил на своей странице в соцсети .

Рейсы будут осуществляться на самолёте Ан-28. Вылет из Улан-Удэ будет в 6.15, вылет из Иркутска в 19.05.