Авиарейсы из Иркутска в Улан-Удэ стартуют 14 мая

Иркутск, Улан-Удэ, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Регулярные авиарейсы «Иркутск-Улан-Удэ-Иркутск» запустят 14 мая. В этот день первый самолет Ан-24 из Улан-Удэ совершит посадку в международном аэропорту «Иркутск».

Как сообщает пресс-служба АК «Руслайн», в Бурятию уже прилетели четыре самолета Ан-24 для организации авиасообщения между малыми городами Сибири и северными районами, в том числе и труднодоступными.

Напомним, авиарейсы от Иркутска до Улан-Удэ и обратно в мае будут выполняться раз в день по будням. В июне их частота будет постепенно увеличиваться до двух раз в день – утром и вечером. Стоимость авиабилетов составит от 1490 рублей в одну сторону, что сопоставимо с ценой на проезд поездом.