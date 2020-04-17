Авито Авто: среди иркутян почти в полтора раза вырос спрос на мототехнику, несмотря на курс рубля и коронавирус

Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года спрос на мототехнику с пробегом в Иркутске вырос на 48% по отношению к февралю – к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Рост спроса более чем в три раза опережает рост предложения за указанный период – 15%. По данным экспертов, подобное поведение покупателей объясняется, в первую очередь, падением курса рубля и желанием разнообразить свой досуг в отсутствие привычных развлечений в период пандемии. Как сообщает пресс-служба Авито Авто, по России в марте спрос на мототехнику вырос на 66% по отношению к февралю и на 53% – к марту прошлого года. Эти показатели значительно опережают рост предложения, который составил 22% за месяц и 30% за год. Данная тенденция продолжается и в апреле: рост спроса по отношению к апрелю 2019 года составил 38%, в то время как рост предложения – 14%. В сложившейся экономической ситуации многие ищут возможность совершить запланированную покупку по старой цене – и сделать это как можно быстрее. Кроме того, в условиях пандемии для людей оказались недоступными большинство привычных развлечений. В связи с этим многие решают потратить деньги на относительно недорогое транспортное средство – совершить полезную инвестицию и поднять себе настроение, говорят эксперты Авито Авто. Средняя цена на мотоцикл по стране в марте составила 202 тысячи рублей – это на 3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 11% больше, чем в прошлом году. Дешевле всего покупка мотоцикла обойдется жителям Ижевска (162,7 тысячи рублей) и Барнаула (158,1 тысячи рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Новосибирске и Красноярске – 599 тысяч и 431,2 тысячи рублей соответственно. В Иркутске средняя цена на мотоцикл составила 175,2 тысячи рублей. Наиболее востребованными являются дорожные мотоциклы: в Иркутске доля спроса на них составляет 39% от всех запросов, за месяц их востребованность выросла на 23%. Чуть менее популярны кросс-байки и эндуро (35% от общего спроса), меньше всего желающих купить чопперы (5%). Что касается иных видов мототехники, фаворитами иркутян в марте стали мопеды и скутеры – спрос на них вырос на 83% за месяц и на 43% за год. Доля спроса этих транспортных средств в общем числе запросов достигает 34%. Такой интерес покупателей объясняется доступностью скутеров и мопедов – средняя цена по городу на них составляет 41,5 тысячи рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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