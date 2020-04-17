ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Транспорт
18.04.2020

Авито Авто: среди иркутян почти в полтора раза вырос спрос на мототехнику, несмотря на курс рубля и коронавирус

Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года спрос на мототехнику с пробегом в Иркутске вырос на 48% по отношению к февралю – к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Рост спроса более чем в три раза опережает рост предложения за указанный период – 15%.

По данным экспертов, подобное поведение покупателей объясняется, в первую очередь, падением курса рубля и желанием разнообразить свой досуг в отсутствие привычных развлечений в период пандемии.

Как сообщает пресс-служба Авито Авто, по России в марте спрос на мототехнику вырос на 66% по отношению к февралю и на 53% – к марту прошлого года. Эти показатели значительно опережают рост предложения, который составил 22% за месяц и 30% за год. Данная тенденция продолжается и в апреле: рост спроса по отношению к апрелю 2019 года составил 38%, в то время как рост предложения – 14%.

В сложившейся экономической ситуации многие ищут возможность совершить запланированную покупку по старой цене – и сделать это как можно быстрее. Кроме того, в условиях пандемии для людей оказались недоступными большинство привычных развлечений. В связи с этим многие решают потратить деньги на относительно недорогое транспортное средство – совершить полезную инвестицию и поднять себе настроение, говорят эксперты Авито Авто.

Средняя цена на мотоцикл по стране в марте составила 202 тысячи рублей – это на 3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 11% больше, чем в прошлом году. Дешевле всего покупка мотоцикла обойдется жителям Ижевска (162,7 тысячи рублей) и Барнаула (158,1 тысячи рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Новосибирске и Красноярске – 599 тысяч и 431,2 тысячи рублей соответственно. В Иркутске средняя цена на мотоцикл составила 175,2 тысячи рублей.

Наиболее востребованными являются дорожные мотоциклы: в Иркутске доля спроса на них составляет 39% от всех запросов, за месяц их востребованность выросла на 23%. Чуть менее популярны кросс-байки и эндуро (35% от общего спроса), меньше всего желающих купить чопперы (5%).

Что касается иных видов мототехники, фаворитами иркутян в марте стали мопеды и скутеры – спрос на них вырос на 83% за месяц и на 43% за год. Доля спроса этих транспортных средств в общем числе запросов достигает 34%. Такой интерес покупателей объясняется доступностью скутеров и мопедов – средняя цена по городу на них составляет 41,5 тысячи рублей.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
Авито Авто: среди иркутян почти в полтора раза вырос спрос на мототехнику, несмотря на курс рубля и коронавирус18.04.2020
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года спрос на мототехнику с пробегом в Иркутске вырос на 48% по отношению к февралю – к такому выводу пришли аналитики Авито Авто. Рост спроса более чем в три раза опережает рост предложения за указанный период – 15%.
В Иркутске на месяц ограничат проезд по улице Чайковского18.04.2020
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8.00 10 мая до 24.00 10 июня 2020 года будет ограничено движение по улице Чайковского в районе дома №6.
В Иркутске по улице Ядринцева будет перекрываться движение с 20 апреля по 31 июля18.04.2020
-20-31-
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с строительством тепловой сети по улице Ядринцева с 20 апреля по 31 июля будет перекрываться движение от дома по улице Лызина, 48 до улицы Трилиссера..
В Иркутске до июля планируют отремонтировать улицу Зимняя в предместье Рабочее17.04.2020
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Улицу Зимняя в предместье Рабочее на участке от улицы Напольной до начальной школы №66 отремонтируют в этом году в Иркутске по предложению депутата думы города по одномандатному избирательному округу №22 Алексея Распутина. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
В Приангарье и Бурятии временно отменили бесплатный проезд ветеранов в электричках17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская ППК временно отменила бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны в электричках. Причина – в распространении коронавирусной инфекции и ограничениях, связанных с этим, пояснили в пресс-службе компании.
В Иркутской области закрыли все ледовые переправы17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области закрыли все ледовые переправы. Последнюю из них – 16 апреля, сообщает пресс-служба спасателей.
В Иркутске на пять дней ограничат движение по улице Омулевского17.04.2020
2020-04-17-03-37-15
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 по 25 апреля ограничат движение по улице Омулевского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске с 20 апреля перекроют движение по улице Красноармейская17.04.2020
-20-
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в связи с ремонтными работами на тепловой сети по улице Красноармейская с 20 по 23 апреля будет перекрыто движение.
В Приангарье две больницы получили новый транспорт17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске волонтёрский центр «Единой России» передал два легковых автомобиля «Лада Ларгус» и «Лада Веста» больницам города для помощи медикам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Служба Гостехнадзора Приангарья и ГИБДД выставили патрули на Мельничном, Байкальском, Голоустненском и Александровском трактах16.04.2020
2020-04-16-05-37-31
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – С началом введения особого противопожарного режима в регионе Службой Гостехнадзора Иркутской области под особый контроль взяты самые популярные транспортные направления в Иркутске. Об этом сообщает организация.
Дорожные работы в Иркутской области несмотря на коронавирус идут в соответствии с графиком16.04.2020
2020-04-16-05-14-46
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Подрядные организации, соблюдая противоэпидемические требования, под контролем ФКУ Упрдор «Прибайкалье» обеспечивают непрерывный цикл дорожных работ в соответствии с утверждённым графиком. В регионе активно продолжается строительство новых участков федеральных трасс Р-255 и Р-258, сообщает пресс-служба организации.
В Приангарье 15 апреля около 4 тысяч автомобилистов получили уведомления о соблюдении режима самоизоляции16.04.2020
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Полиция региона продолжает вести контроль за соблюдением жителями ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности. Так, 15 апреля сотрудники ГИБДД выдали водителям 3819 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.
Во Втором Иркутске меняется схема движения автобусов15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 апреля по 28 июля изменится схема движения общественного транспорта в Ленинском округе Иркутска. Это связано с проведением работ по ремонту тепловой сети по улице Сибирских партизан в районе домов №15, 16, 17, 22 и временным закрытием движения транспорта по улице Сибирских партизан на участке от улицы Макаренко до переулка Пулковского.
Автобусы до садоводств из Иркутска планируют запустить с 20 апреля15.04.2020
-20-
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Расписание движения садоводческих автобусных маршрутов в Иркутске будет установлено после 20 апреля. Такое решение принято в связи с действующим на территории Иркутской области режимом самоизоляции.
Парковка вдоль улицы 3-го июля в Иркутске будет запрещена15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 апреля парковка транспортных средств вдоль улицы 3-го июля в Иркутске на участке от дома №31 до перекрестка с улицей Кожова будет запрещена.
По улице Верхняя набережная в Иркутске будет изменена приоритетность проезда перекрестка14.04.2020
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 17 апреля по улице Верхняя набережная в районе дома №167/7 будет изменена приоритетность проезда перекрестка.
В Бурятии выявили серьезные нарушения при проведении реконструкции аэродрома в Улан-Удэ14.04.2020
2020-04-14-04-56-44
Бурятия, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии транспортная прокуратура выявила серьезные финансовые нарушения при проведении реконструкции аэродрома в Улан-Удэ.
В залах ожидания транспортных узлов Иркутской области увеличили расстояние между сидениями13.04.2020
2020-04-13-05-16-08
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В аэропортах, на железной дороге и автостанциях Иркутской области усилили меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске приступили к разработке проектов реконструкций транспортных развязок12.04.2020
Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали разработку проектов реконструкций транспортных развязок, приоритетная точка – Лермонтовский узел.
Ремонт дорог в Иркутске продолжится, несмотря на действующие ограничения и режим самоизоляции11.04.2020
Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Благоустройство и ремонт дорог в муниципалитетах должны продолжаться, несмотря на действующие сейчас ограничительные меры. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Иркутску.
В Иркутске с 11 апреля ограничат движение на улице Севастопольская10.04.2020
-11-
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 11 по 13 апреля будет ограничено движение транспорта на улице Севастопольская напротив дома 148. Работы будут проводится как на проезжей части, так и на тротуаре.
СМИ: рейсы S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск отложены до 14 апреля10.04.2020
Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Рейсы авиакомпании S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, ранее запланированные на 10 апреля, отменены. Предварительно вылеты по этим маршрутам состоятся 14 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании.
В Нижнеилимском и Усть-Кутском районах закрыли ледовые переправы09.04.2020
2020-04-09-02-49-10
Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области за сутки 8 апреля закрыли еще по одной ледовой переправе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Иркутске до 9 апреля ограничено движение по улице Сурнова08.04.2020
-9-
Иркутск, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С 8 по 9 апреля в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта по крайней левой полосе по адресу улица Сурнова, 31а (в сторону рынка «Покровский»).
На основных улицах Октябрьского округа Иркутска выполняют ямочный ремонт08.04.2020
Иркутск, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ямочный ремонт основных автомобильных дорог выполняют на территории Октябрьского округа Иркутска.
В Иркутской области определены правила передвижения граждан и транспортных средств на период самоизоляции08.04.2020
2020-04-08-03-23-59
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал документ, определяющий правила передвижения граждан и транспортных средств на период самоизоляции.
В Иркутске раньше срока начнут выпускать асфальтобетон для дорожного ремонта07.04.2020
Иркутск, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Асфальтобетонный завод (АБЗ) МУП «Иркутскавтодора» начнёт свою работу 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Аналитики: жители Приангарья активнее скупают дорогие авто, чем дешевеющие подержанные машины07.04.2020
2020-04-07-08-47-59
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне распространения коронавируса в России и повышения курса доллара США новые машины продолжают дорожать, а средняя цена в объявлениях на подержанные — падать. Однако покупатель в Иркутской области не спешит за подешевевшими авто, а напротив стал активнее покупать машины с относительно высокой ценой. Об этом сообщает автомобильный портал «Дром».
Ещё две ледовые переправы закрыли на севере Иркутской области07.04.2020
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на реке Витим в Бодайбинском районе и в Казачинско-Ленском районе на реке Киренге закрыли две ледовые переправы из-за ухудшения состояния льда. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
В Иркутске в ночь на 9 апреля закроют полосу движения по улице Сухэ-Батора07.04.2020
2020-04-07-05-56-11
Иркутск, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь с 8 по 9 апреля будет перекрыта полоса движения по улице Сухэ-Батора в связи с проведением диагностики и ремонтно-восстановительными работа на тепловой сети.
В Иркутске до 20 апреля ограничат движение по улице Свердлова07.04.2020
-20-
Иркутск, 7.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8 по 20 апреля ограничат движение по улице Свердлова в районе дома № 36 в связи с ремонтными работами на тепловой сети.
Работы на улице Геологов в Иркутске 6 апреля перенесли на ночное время06.04.2020
-6-
Иркутск, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске работы на тепловой сети по улице Геологов были перенесены на ночное время. Ранее работы планировали провести на 6 апреля с 09:00 до 20:00.
Роспотребнадзор проверил, как проводится дезинфекция муниципального общественного транспорта в Иркутске07.04.2020
Иркутск, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора проверили, как проводится дезинфекция муниципального общественного транспорта на предприятиях «Иркутскгортранс» и «Иркутскавтотранс». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Иркутской области в период самоизоляции в два раза сократилось количество ДТП07.04.2020
2020-04-06-10-36-19
Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в период самоизоляции в два раза сократилось количество ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Поезд из Иркутска до Улан-Удэ временно отменили06.04.2020
2020-04-05-11-46-14
Иркутск, 6.04.20 (ИА «Телеинформ»), - РЖД с 6 апреля временно отменила поезд из Иркутска в Улан-Удэ, а обратный поезд – с 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читать все новости раздела «Транспорт»
Будущее аэропорта Иркутск
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске