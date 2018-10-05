Автодороги в четырех районах Иркутской области планируют откапиталить в 2019 году

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На электронной площадке министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области размещены заявки на реконструкцию или капитальный ремонт участков автомобильных дорог в Ольхонском, Иркутском, Нукутском и Качугском районах, сообщает пресс-служба регправительства.

Сумма средств, предусмотренных на эти цели, превышает 1,3 млрд рублей – деньги будут выделены из бюджета Иркутской области, заявил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.

В частности, объявлен аукцион по реконструкции автодороги Тогот – Курма в Ольхонском районе. Она не только соединяет районный центр и примыкающие населенные пункты с федеральной трассой, но в последние годы служит для проезда в наиболее популярные места отдыха на берегу Байкала, являясь составной частью туристско-рекреационной зоны озера. Интенсивность движения автомобилей выросла в сутки с 430 до 750 машин.

Отмечается, что сейчас дорога имеет неудовлетворительное гравийное покрытие, довольно извилиста, радиусы кривых не соответствуют нормативам. На крутых подъемах и спусках встречаются уклоны выше допустимых величин. Ширина проезжей части изменчива, недостаточна высота насыпи, а в отдельных местах дорожное полотно проходит в нулевых отметках. Также подлежат замене на железобетонные аварийные деревянные мосты через реки Кучулга и Харгой. Дорога по ряду параметров уже не отвечает требованиям технических норм, предъявляемых к автотрассам четвертой технической категории.

Протяженность участка реконструкции составит 16,7 км. Начало трассы соответствует 114-му км строящейся автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Окончание участка на 17-м км существующей автодороги Тогот – Курма у строящегося мостового перехода через реку Сарма. Конструкция дорожной одежды на проектируемой дороге будет облегченного типа, вид покрытия – асфальтобетон. Перспективная расчетная пропускная способность составит 1309 автомашин в сутки. Начальная цена аукциона 887,5 млн рублей, срок окончания работ в 2020 году.

Кроме того, объявлены электронные аукционы по капитальному ремонту автомобильных дорог в Иркутском районе – подъезд к поселку Плишкино (начальная – максимальная – цена контракта 211,5 млн рублей), в Нукутском районе – автодорога Залари – Жигалово на участке Хареты – Большебаяновская (75 млн рублей), в Качугском районе – участок с 250-го по 255-й км на автодороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово (186 млн рублей).