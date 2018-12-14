Бензин в Иркутске перестал дорожать

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске к 10 декабря осталась на отметке 44,37 рублей. Об этом сообщает Росстат.

Бензин АИ-92 в Иркутске стоил в среднем 42,35 рубля за литр, АИ-95 – 45,03 рубля, АИ-98 – с 49,16 рублей. Литр дизельного топлива в среднем отпускали за 48,61 рубль.

Средняя стоимость литра автомобильного топлива по Сибири со 2 по 10 декабря, по данным Росстата, понизилась с 42,40 до 42,38 рублей. Данные указаны с учётом цен на бензин в Улан-Удэ и Чите, тогда как Бурятия и Забайкальский край с 4 ноября находятся в составе не Сибирского, а Дальневосточного федерального округа.

Если исключить эти столицы регионов из рейтинга статистического ведомства, Иркутск по средней стоимости бензина занимает второе место по Сибири. Дороже топливо стоит только в Кызыле – 45,44 рубля.

Цена за литр топлива в среднем по России остаётся на уровне 43,47 рубля. За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 6 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Ханты-Мансийске – на 0,6%.

При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 16 центрах субъектов Российской Федерации, а наиболее заметное в Абакане и Петрозаводске – на 0,5%.