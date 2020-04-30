Благодаря участию депутата Госдумы Андрея Чернышева малая авиация Братска вновь будет выявлять очаги лесных пожаров

Братск, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Ежегодно в Иркутской области безвозвратно сгорают сотни тысяч гектаров леса. Эффективную работу по локализации, а где это возможно – и тушению пожаров, можно вести только при взаимодействии всех профильных служб. Важнейшую роль в выявлении очагов, определении площади и границ пожаров играет малая авиация. На протяжении нескольких лет такую работу в пожароопасный период в Братском, Усть-Илимском, Чунском и Тайшетском районах выполняла авиакомпания ООО «Инсайт», базирующаяся в Братске. В ее авиапарке 5 легкомоторных самолетов и один вертолет. В начале года у авиапредприятия закончилось действие свидетельства эксплуатанта – документа, наделяющего правом выполнения этого вида работ. Однако, территориальное управление Росавиации длительное время не продляло срок действия свидетельства. По обращению руководства авиакомпании к решению этого вопроса подключился депутат Государственной Думы РФ от Иркутской области Андрей Чернышев, сообщает «Сибирский Характер». – Мы столкнулись с серьезной проблемой. По различным причинам, в том числе и откровенно бюрократическим, нашему авиапредприятию не продляли срок действия свидетельства эксплуатанта, – говорит заместитель генерального директора по организации летной работы авиакомпании «Инсайт» Павел Банщиков. – От территориального управления Росавиации мы не один раз получали откровенные отписки. Прикрываясь бесчисленными указаниями о необходимости устранения недочетов в документации, авиапредприятие не допускали к выполнению противопожарных работ. И это несмотря на решение суда в нашу пользу. Урегулировать вопрос удалось только на уровне первых лиц регионального правительства при поддержке нашего депутата Госдумы Андрея Чернышева. По инициативе парламентария в конце марта в Иркутске было проведено совещание с участием и.о. министра лесного комплекса, руководителя региональной базы авиационной охраны лесов, представителей территориального управления Росавиации и авиакомпании. – Первым делом я связался с аппаратом врио губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, где получил поддержку, – отметил Андрей Чернышев. – Затем мы собрали совещание в правительстве, по итогам которого были приняты необходимые решения. Уже в начале апреля действие свидетельства эксплуатанта ООО «Инсайт» продлили. Определить очаг возгорания, площадь пожаров и пути их распространения можно только с помощью малой авиации. Не использовать ресурс местного авиапредприятия, которое на протяжении многих лет выполняло эту работу, было бы просто преступно. Благодарю всех, кто оперативно подключился и помог мне в решении этого актуального вопроса. Иркутская область, к сожалению, является «лидером» в стране по количеству лесных возгораний и размерам ущерба, которые они приносят. В конце апреля завершились торги на выполнение противопожарных работ и авиапредприятие «Инсайт» получило областной контракт. Отметим, что в торгах участвовала авиакомпания из Москвы, но исполнение контракта было сохранено за местной организацией. Братское предприятие располагает необходимой техникой, ремонтной базой, а главное – высококвалифицированными кадрами, которые хорошо знают территорию и имеют солидный опыт в выявлении очагов лесных пожаров. – К выполнению работ мы приступим в ближайшее время после оформления всей контрактной документации, на это тоже требуется время, – сказал Павел Банщиков. – В небе – мы профессионалы, и очень хорошо, что на земле есть люди, готовые помочь. Знаю точно, что без поддержки Андрея Владимировича Чернышева у нас бы ничего не получилось. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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