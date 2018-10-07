Более 328 млн рублей дополнительно будет направлено из бюджета Приангарья на дороги

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Финансирование государственной программы Приангарья «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» в 2018 году увеличено за счет средств региональной казны на 328 млн 224,8 тысячи рублей. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина. Как пояснила министр, более 313 млн рублей из этих средств пойдут на увеличение дорожного фонда. Благодаря этому дополнительное финансирование будет выделено на содержание дорог в зимний период – это 180 млн рублей. Более 105,2 млн будет направлено на дорожный ремонт – завершение работ на объектах Олха – Большой Луг в Шелеховском районе с 9 по 16 км, а также подъезда к селу Оек в Иркутском районе. Эти объекты будут введены в текущем году, хотя планировались на 2019 год. Кроме того, продолжат ремонт автодороги Балаганск-Заславская на участке с 13 по 23 км, его завершение запланировано на следующий год. Из-за увеличения объемов финансирования, а соответственно – и работ в этом году, на следующий год в план ремонта будут дополнительно включены следующие объекты: ремонт участка автомобильной дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда – Горохово-В.Кет – Усть-Ордынский – Оса в Иркутском районе, а также автомобильной дороги Зима – Масляногорск – Верхнеокинский на участке с 50 по 65 км в Зиминском районе. На дополнительные средства будет продолжен капитальный ремонт: автомобильной дороги к поселку Новонукутский протяженностью почти три км в Нукутском районе (14 млн рублей) и автомобильной дороги Нижнеудинск – Боровинок – Алзамай на участке с 133 по 138 км в Нижнеудинском районе (14 млн рублей). В 2019 году средства в сумме 28 млн рублей направят на увеличение финансирования капитального ремонта автомобильной дороги Усть-Кут – Киренск на участке с 58 по 63 км (около села Макарово Киренского района). Кроме того, по подпрограмме «Развитие сети искусственных сооружений» будет увеличена субсидия на разработку проектной документации на строительство пешеходного моста через реку Застрянка Нижнеудинского муниципального образования. На это из областного бюджета будет выделено 13 млн 395 тысяч рублей. – Было соответствующее обращение от Нижнеудинского муниципального образования, объект действительно важный. При внесении изменений в госпрограмму и принятии решения о выделении дополнительных средств из областного бюджета максимально учитывались потребности и обращения территорий, – пояснила министр. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске иркутская область

правительство иркутской области

светлана свиркина Тэги: View the discussion thread.